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Президент Еврокомиссии анонсировала предоставление Украине до конца года нового транша по программе Ukraine Facility

Президент Еврокомиссии анонсировала предоставление Украине до конца года нового транша по программе Ukraine Facility

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 06:39  •  4840 просмотра

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Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение нового транша в рамках программы Ukraine Facility до конца года. Общий объем программы составляет 50 млрд евро на 2024-2027 годы, из которых уже выделено более 12 млрд.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине до конца года еще одного транша помощи в рамках программы Ukraine Facility, общий объем которого 50 млрд евро. Об этом она сообщила во время пресс-конференции после заседания Европейского Совета, передает УНН.

Фон дер Ляйен напомнила, что инструмент Ukraine Facility предусматривает инвестиции в размере 50 млрд евро на четыре года, 2024-2027 годы, которые выделяются в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.

«Мы видим большой прогресс. Благодаря прогрессу Украины мы уже выделили более 12 миллиардов евро. Мы ожидаем, что еще один транш будет выплачен до конца года. Итак, есть хороший прогресс», - сказала фон дер Ляйен.

Украина завершила выполнение двух индикаторов Ukraine Facility в сферах энергетики и человеческого капитала2 октября 2024, 12:04 • 14328 просмотров

Дополнение

В апреле 2024 года Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Как отметили в Минфине, это важный шаг, открывающий путь к регулярной и прогнозируемой поддержке Украины от ЕС.

В августе 2024 года Совет ЕС принял решение о первом платеже Украине объемом почти 4,2 млрд евро в рамках новой программы Ukraine Facility.

Также в августе Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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