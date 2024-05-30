Золото на десятки мільярдів доларів незаконно ввозиться в ОАЕ – звіт Swissaid

Контрабанда золота з Африки стрімко зросла за останнє десятиліття, при цьому велика частина незаконного вивезеного дорогоцінного металу експортується до ОАЕ. Про це пише FT, передає УНН.

Велика частина золота, вивезеного контрабандою з Африки, експортується до ОАЕ – інформує видання.

Організація Swissaid провела дослідження та виявила, що в 2022 році з Африки було вивезено контрабандою 435 тонн золота, - це в основному дорогоцінний метал, видобутий дрібними шахтарями на суму понад 30 мільярдів доларів.

Основним пунктом призначення контрабандного золота з Африки виявлено Об’єднані Арабські Емірати.

У 2022 році в ОАЕ було завезено 405 тонн, а за останні 10 років Емірати прийняли понад 2 500 тонн контрабандного золота загальною вартістю понад 115 мільярдів доларів.

На ОАЕ, чий домінуючий регіональний торговий центр Дубай відомий своїм ринком золота, припадає 93% незадекларованого африканського експорту, йдеться у звіті неурядової організації. Наступними двома найбільшими імпортерами були Швейцарія та Індія – зазначає Swissaid.

Серед африканських країн Малі, найбільші обсяги незадекларованого виробництва золота мали Зімбабве та Кот-д'Івуар, а також Малі, йдеться у звіті.

Також планується посилити увагу до незаконного видобутку в зонах конфліктів на африканському континенті. - це в першу чергу східна частина Демократичної Республіки Конго, а також Судан. Нарешті, планується дослідити роль ОАЕ у промисловості дорогоцінних металів.

Це велика кількість грошей, які залишають Африку, пов'язана з відмиванням грошей, конфліктами і проблемами з правами людини, що не приносить користі людям, які видобувають золото і намагаються утримувати свої сім'ї - зазначає Марк Уммель, один з авторів звіту Swissaid.

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Офіційний представник ОАЕ визнав, що існує "занепокоєння щодо контрабанди золота в Дубай", але сказав, що країна "запровадила детальні нові правила щодо золота та дорогоцінних металів, щоб ефективно зменшити ці ризики".

Довідка

Видобуток золота "кустарними" старателями є давньою проблемою для золотодобувного сектору, але вона стала ще гострішою після різкого зростання цін на метал.

Ціна золота досягла рекордних 2400 доларів за тройську унцію в квітні, оскільки центральні банки ринків, що розвиваються, на чолі з Китаєм придбали злитки, щоб диверсифікувати свої резерви, віддаляючись від долара США.

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