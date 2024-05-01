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США та союзники тиснуть на ОАЕ через торгівлю з Росією

США та союзники тиснуть на ОАЕ через торгівлю з Росією

Київ • УНН

 • 53833 перегляди

США, Велика Британія та ЄС чинять тиск на ОАЕ, щоб ті боролися з компаніями, які ухиляються від російських санкцій через війну в Україні, обмінюючись торговельними даними та запобігаючи експорту товарів подвійного призначення, які можуть сприяти російським військовим зусиллям.

Сполучені Штати, Велика Британія та Європейський Союз тиснуть на Об’єднані Арабські Емірати, щоб вони показали, що розправляються з компаніями, які ухиляються від санкцій, накладених на Росію через війну в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, обізнаних із ситуацією, передає УНН.

Деталі

Офіційні особи зі США, Британії та ЄС відвідали країну Перської затоки минулого тижня в рамках більш широких скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб запобігти потраплянню санкційних товарів до Росії, заявив речник МЗС Британії, відмовившись від подальших коментарів.

Джерела повідомили, що на низці окремих зустрічей офіційні особи попросили ОАЕ поділитися детальною торговою інформацією щодо свого експорту до Росії та реекспорту так званих товарів подвійного використання, які мають як цивільне, так і військове призначення.

Відповідаючи на прохання про коментар, офіційний представник ОАЕ не уточнив, чи велися переговори, але сказав, що заборони на певну продукцію подвійного використання були видані. Попередні дані свідчать про відсутність експорту чи повторного використання.

Доповнення

Представник Державного департаменту США сказав, що американська делегація відвідала ОАЕ в рамках поточного діалогу про тенденції перевалки, особливо товарів подвійного призначення, які підтримують російську оборонно-промислову базу.

Серед занепокоєння Заходу є те, що компанії в ОАЕ залучені до експорту комп’ютерних мікросхем, електроніки, обладнання та інших санкційних товарів до Росії, які можуть бути використані для допомоги військовим зусиллям Москви проти України, повідомили джерела.

йдеться у повідомленні

Імпорт деяких санкційних товарів подвійного призначення в ОАЕ зріс після того, як Росія потрапила під санкції Заходу.

Санкції проти Росії через її вторгнення в Україну в лютому 2022 року, включно з забороною на експорт чутливих товарів, здебільшого застосовуються західними державами, і інші країни не обов’язково змушені їх дотримуватися.

Однак США вжили заходів проти осіб і компаній, які обходять санкції, в тому числі в ОАЕ, а також Туреччину.

"Ми продовжуємо тісний діалог з нашими міжнародними партнерами, включаючи США та ЄС, щодо триваючого конфлікту в Україні та його наслідків для світової економіки", — сказав чиновник у заяві, надісланій електронною поштою, в якій Росія не згадується.

Джерела, знайомі з західними дипломатичними зв’язками з ОАЕ, заявили, що, швидше за все, більше компаній в ОАЕ незабаром можуть потрапити під санкції Заходу за обхід санкцій проти Росії.

Вихід на глобальний ринок: Україна та ОАЕ завершили переговори щодо угоди про всеосяжне економічне партнерство 29.04.24, 14:43 • 19845 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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