США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский Союз давят на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы они показали, что расправляются с компаниями, которые уклоняются от санкций, наложенных на Россию из-за войны в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, передает УНН.

Детали

Официальные лица из США, Великобритании и ЕС посетили страну Персидского залива на прошлой неделе в рамках более широких скоординированных усилий, направленных на то, чтобы предотвратить попадание санкционных товаров в Россию, заявил представитель МИД Великобритании, отказавшись от дальнейших комментариев.

Источники сообщили, что на ряде отдельных встреч официальные лица попросили ОАЭ поделиться подробной торговой информацией о своем экспорте в Россию и реэкспорте так называемых товаров двойного использования, которые имеют как гражданское, так и военное назначение.

Отвечая на просьбу о комментарии, официальный представитель ОАЭ не уточнил, велись ли переговоры, но сказал, что запреты на определенную продукцию двойного использования были выданы. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии экспорта или повторного использования.

Дополнение

Представитель Государственного департамента США сказал, что американская делегация посетила ОАЭ в рамках текущего диалога о тенденциях перевалки, особенно товаров двойного назначения, которые поддерживают российскую оборонно-промышленную базу.

Среди беспокойства Запада является то, что компании в ОАЭ вовлечены в экспорт компьютерных микросхем, электроники, оборудования и других санкционных товаров в Россию, которые могут быть использованы для помощи военным усилиям Москвы против Украины, сообщили источники. говорится в сообщении

Импорт некоторых санкционных товаров двойного назначения в ОАЭ вырос после того, как Россия попала под санкции Запада.

Санкции против России из-за ее вторжения в Украину в феврале 2022 года, включая запрет на экспорт чувствительных товаров, в основном применяются западными государствами, и другие страны не обязательно вынуждены их соблюдать.

Однако США приняли меры против лиц и компаний, которые обходят санкции, в том числе в ОАЭ, а также Турцию.

«Мы продолжаем тесный диалог с нашими международными партнерами, включая США и ЕС, относительно продолжающегося конфликта в Украине и его последствий для мировой экономики», - сказал чиновник в заявлении, направленном по электронной почте, в котором Россия не упоминается.

Источники, знакомые с западными дипломатическими связями с ОАЭ, заявили, что, скорее всего, больше компаний в ОАЭ вскоре могут попасть под санкции Запада за обход санкций против России.

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