Выход на глобальный рынок: Украина и ОАЭ завершили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  94348 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  163838 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  144081 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  181342 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159363 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142129 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126568 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97385 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85692 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154039 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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26 апреля 2024, 13:52  •  250291 просмотра
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Выход на глобальный рынок: Украина и ОАЭ завершили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Украина и ОАЭ завершили переговоры по заключению соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое будет способствовать выходу Украины на глобальный рынок.

Экономика •   •  7451 просмотра
Выход на глобальный рынок: Украина и ОАЭ завершили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве

На Львовщине два человека попали в больницу из-за укусов змей

Во Львовской области зафиксировали два случая укусов змей, в результате чего пострадали двое мужчин.

Общество •   •  7028 просмотра
На Львовщине два человека попали в больницу из-за укусов змей

Госсекретарь США: "планы" путина в отношении Украины "провалились"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что "планы" президента России Владимира Путина в отношении Украины "провалились" из-за создания объединенной международной коалиции в поддержку Украины.

Война •   •  13962 просмотра
Госсекретарь США: "планы" путина в отношении Украины "провалились"

Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

Расследование чешской полиции подтвердило, что взрывы на военных складах в Врбетице в 2014 году были организованы агентами российской военной разведки ГРУ, теми же, кто стоял за покушением в Солсбери в Великобритании, но дело было отложено, поскольку подозреваемые не могут быть привлечены к ответственности, находясь на территории России.

Война •   •  12950 просмотра
Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

Стефанчук встретился с польскими депутатами: обсудили военную поддержку, Формулу мира и путь Украины в ЕС и НАТО

Стефанчук встретился с польскими депутатами, чтобы обсудить военную поддержку, Формулу мира Зеленского, путь Украины в ЕС и НАТО и послевоенное восстановление.

политика •   •  10026 просмотра
Стефанчук встретился с польскими депутатами: обсудили военную поддержку, Формулу мира и путь Украины в ЕС и НАТО

Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

98-летняя женщина прошла 10 км пешком, дважды падала, но смогла выйти из оккупированной Россией части населенного пункта Очеретино Донецкой области Украины.

Общество •   •  10257 просмотра
Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Верховная Рада не смогла принять законопроект о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за рисков, связанных со слабым фондовым рынком и экономикой Украины, а также из-за опасений по поводу передачи средств частным структурам в будущем.

Общество •   •  8658 просмотра
В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Эр-Рияде, чтобы обсудить усилия, направленные на достижение перемирия в Газе, освобождение заложников и достижение безопасности на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  8626 просмотра
Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Новый пакет санкций Европейской комиссии против России должен быть направлен на российский "теневой флот", сжиженный природный газ и обход введенных ограничений.

Война •   •  11673 просмотра
Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям.

политика •   •  60347 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям