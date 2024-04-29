Выход на глобальный рынок: Украина и ОАЭ завершили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Представители Украины и ОАЭ подписали совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами Украины и ОАЭ. Соглашение будет способствовать выходу Украины на глобальный рынок. Об этом понедельник сообщила пресс-служба Минэкономики Украины, передает УНН.

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Заявление подписали первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зеюди.

Как сообщается, соглашение между правительствами Украины и ОАЭ:

является всеобъемлющей, то есть включает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и прочее;

способствовать улучшению условий торговли между странами, росту объемов товаров и услуг путем снижения тарифных барьеров;



будет стимулировать инвестиционное сотрудничество.



Это первое соглашение в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только Объединенные Арабские Эмираты, но в целом регионы Залива. То есть это выход не только на рынок Эмиратов, а на глобальный рынок - отметила Юлия Свириденко.

Отмечается что соглашение будет подписано после прохождения внутригосударственных процедур в Украине и ОАЭ.

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