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Выход на глобальный рынок: Украина и ОАЭ завершили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве
Украина и ОАЭ завершили переговоры по заключению соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое будет способствовать выходу Украины на глобальный рынок.
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Во Львовской области зафиксировали два случая укусов змей, в результате чего пострадали двое мужчин.
Госсекретарь США: "планы" путина в отношении Украины "провалились"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что "планы" президента России Владимира Путина в отношении Украины "провалились" из-за создания объединенной международной коалиции в поддержку Украины.
Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено
Расследование чешской полиции подтвердило, что взрывы на военных складах в Врбетице в 2014 году были организованы агентами российской военной разведки ГРУ, теми же, кто стоял за покушением в Солсбери в Великобритании, но дело было отложено, поскольку подозреваемые не могут быть привлечены к ответственности, находясь на территории России.
Стефанчук встретился с польскими депутатами: обсудили военную поддержку, Формулу мира и путь Украины в ЕС и НАТО
Стефанчук встретился с польскими депутатами, чтобы обсудить военную поддержку, Формулу мира Зеленского, путь Украины в ЕС и НАТО и послевоенное восстановление.
Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина
98-летняя женщина прошла 10 км пешком, дважды падала, но смогла выйти из оккупированной Россией части населенного пункта Очеретино Донецкой области Украины.
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Верховная Рада не смогла принять законопроект о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за рисков, связанных со слабым фондовым рынком и экономикой Украины, а также из-за опасений по поводу передачи средств частным структурам в будущем.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Эр-Рияде, чтобы обсудить усилия, направленные на достижение перемирия в Газе, освобождение заложников и достижение безопасности на Ближнем Востоке.
Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук
Новый пакет санкций Европейской комиссии против России должен быть направлен на российский "теневой флот", сжиженный природный газ и обход введенных ограничений.
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
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