Украина и Австралия подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения

Украина и Австралия договорились о разработке и подписании соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы договорились с Австралией о разработке и подписании соглашения об избежании двойного налогообложения. Мы договорились и Австралия продлила режим беспошлинной торговли для украинского бизнеса еще на два года, до 2026 года. Мы договорились поднимать товарооборот между нашими странами - сказал Шмыгаль.

Кроме того, договорено об участии Австралии в мирном саммите в Швейцарии.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с министром обороны Австралии Ричардом Марлзлом широкий круг вопросов стратегического сотрудничества.