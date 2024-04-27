Україна та Австралія підпишуть угоду про уникнення подвійного оподаткування

Україна та Австралія домовилися про розробку та підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми домовилися з Австралією про розробку та підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування. Ми домовилися й Австралія продовжила режим безмитної торгівлі для українського бізнесу ще на два роки, до 2026 року. Ми домовилися підіймати товарообіг між нашими країнами