Україна та Австралія підпишуть угоду про уникнення подвійного оподаткування
Київ • УНН
Україна та Австралія домовилися розробити та підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування, продовжити безмитну торгівлю для українського бізнесу до 2026 року, збільшити товарообіг, а Австралія візьме участь у мирному саміті у Швейцарії.
Україна та Австралія домовилися про розробку та підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми домовилися з Австралією про розробку та підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування. Ми домовилися й Австралія продовжила режим безмитної торгівлі для українського бізнесу ще на два роки, до 2026 року. Ми домовилися підіймати товарообіг між нашими країнами
Окрім того, домовлено про участь Австралії у мирному саміті в Швейцарії.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з міністром оборони Австралії Річардом Марлзлом широке коло питань стратегічної співпраці.