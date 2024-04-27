Шмигаль обговорив з міністром оборони Австралії питання стратегічної співпраці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з міністром оборони Австралії Річардом Марлзлом широке коло питань стратегічної співпраці. Про це Шмигаль повідомив під час пресконференції у Львові, передає кореспондент УНН.

Ми обговорили з паном Річардом Марлзлом широке коло питань стратегічної співпраці. Впевнений, що наше партнерство є довгостроковим та має величезні перспективи розвитку. Наразі у військовому аспекті ми націлені на зміцнення української оборони та створення передумов для подальших успіхів України на полі бою