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Шмигаль обговорив з міністром оборони Австралії питання стратегічної співпраці

Шмигаль обговорив з міністром оборони Австралії питання стратегічної співпраці

Київ • УНН

 • 26081 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив стратегічну співпрацю з міністром оборони Австралії Річардом Марлсом, зосередившись на зміцненні обороноздатності України та створенні передумов для подальшого успіху на полі бою.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з міністром оборони Австралії Річардом Марлзлом широке коло питань стратегічної співпраці. Про це Шмигаль повідомив під час пресконференції у Львові, передає кореспондент УНН.

Ми обговорили з паном Річардом Марлзлом широке коло питань стратегічної співпраці. Впевнений, що наше партнерство є довгостроковим та має величезні перспективи розвитку. Наразі у військовому аспекті ми націлені на зміцнення української оборони та створення передумов для подальших успіхів України на полі бою

 - розповів Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.

Доповнення

Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн доларів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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