Шмыгаль обсудил с министром обороны Австралии вопросы стратегического сотрудничества

Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль обсудил с министром обороны Австралии Ричардом Марлзлом широкий круг вопросов стратегического сотрудничества. Об этом Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции во Львове, передает корреспондент УНН.

Мы обсудили с господином Ричардом Марлзлом широкий круг вопросов стратегического сотрудничества. Уверен, что наше партнерство является долгосрочным и имеет огромные перспективы развития. Сейчас в военном аспекте мы нацелены на укрепление украинской обороны и создание предпосылок для дальнейших успехов Украины на поле боя - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов - это именно военная помощь.

Дополнение

Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов.