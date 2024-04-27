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Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн доларів

Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн доларів

Київ • УНН

 • 25802 перегляди

Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму $100 млн, з яких $50 млн - на протиповітряну оборону ближнього радіусу дії, $30 млн - на безпілотники, а решта - на різне обладнання, наприклад, надувні човни, а також надасть боєприпаси і переносні зенітно-ракетні комплекси RBS-70.

Австралія сьогодні оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн дол. 50 млн з цієї суми піде на протиповітряну оборону короткої дальності. Про це заявив  заступник прем'єр-міністра, міністр оборони Австралії Річард Марлз під час пресконференція у Львові, передає кореспондент УНН.

Сьогодні ми оголошуємо наступний пакет допомоги Україні вартістю 100 млн дол. 50 млн з цієї суми буде віддано на протиповітряну оборону короткої дальності. 30 млн, як оголосив прем’єр-міністр буде виділено на закупівлю дронів в рамках коаліції дронів. Залишок цієї суми буде витрачено на закупівлю різних речей, від надувних човнів й до багато інших речей

- розповів - розповів Марлз.

Також за його словами, Австралія зможе надати Україні боєприпаси класу "повітря-земля".

Доповнення

 Прем'єр-міністра України Денис Шмигаль повідомляв, що Австралія передасть Україні безпілотники на суму 32,5 млн дол. Також буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS-70.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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