Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн доларів
Київ • УНН
Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму $100 млн, з яких $50 млн - на протиповітряну оборону ближнього радіусу дії, $30 млн - на безпілотники, а решта - на різне обладнання, наприклад, надувні човни, а також надасть боєприпаси і переносні зенітно-ракетні комплекси RBS-70.
Австралія сьогодні оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн дол. 50 млн з цієї суми піде на протиповітряну оборону короткої дальності. Про це заявив заступник прем'єр-міністра, міністр оборони Австралії Річард Марлз під час пресконференція у Львові, передає кореспондент УНН.
Сьогодні ми оголошуємо наступний пакет допомоги Україні вартістю 100 млн дол. 50 млн з цієї суми буде віддано на протиповітряну оборону короткої дальності. 30 млн, як оголосив прем’єр-міністр буде виділено на закупівлю дронів в рамках коаліції дронів. Залишок цієї суми буде витрачено на закупівлю різних речей, від надувних човнів й до багато інших речей
Також за його словами, Австралія зможе надати Україні боєприпаси класу "повітря-земля".
Доповнення
Прем'єр-міністра України Денис Шмигаль повідомляв, що Австралія передасть Україні безпілотники на суму 32,5 млн дол. Також буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS-70.