Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов
Беспилотника атаковал российскую белгородскую область: губернатор сообщает о 5 пострадавших
Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70
Каштаны расцвели в Киеве: фото цветущего города
Российский FPV-дрон попал в грузовик на Харьковщине, ранен водитель
Плетенчук о ситуации в Крынках: продолжаем удерживать этот участок
В Херсоне россияне ракетой всадили по учебному заведению, без пострадавших
ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу
На левобережье Херсонщины гуманитарная ситуация достаточно сложная - Плетенчук
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансыЭксклюзив
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Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов
Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму $100 млн, из которых $50 млн - на противовоздушную оборону ближнего радиуса действия, $30 млн - на беспилотники, а остальное - на различное оборудование, например, надувные лодки, а также предоставит боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы RBS-70.
Беспилотника атаковал российскую белгородскую область: губернатор сообщает о 5 пострадавших
Пять человек, в том числе 17-летняя девушка, получили ранения в результате атаки беспилотника-камикадзе, который повредил три автомобиля в селе вознесеновка в белгородской области россии.
Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70
Австралия предоставит Украине беспилотники стоимостью $32,5 млн и большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS-70 на десятки миллионов долларов.
Каштаны расцвели в Киеве: фото цветущего города
Каштаны - символ Киева и неотъемлемая часть столичных пейзажей - цветут в городе, создавая особую атмосферу своими цветущими аллеями.
Российский FPV-дрон попал в грузовик на Харьковщине, ранен водитель
52-летний гражданский водитель грузовика получил тяжелые ранения, когда вражеский беспилотник попал в его грузовик вблизи Волчанска Харьковской области.
Плетенчук о ситуации в Крынках: продолжаем удерживать этот участок
Украинские войска отбили четыре российские атаки в Крынках Херсонской области и продолжают удерживать этот район.
В Херсоне россияне ракетой всадили по учебному заведению, без пострадавших
Российские военные выпустили ракету по Херсону, попав и частично разрушив учебное заведение в Корабельном районе, хотя никто из гражданских не пострадал.
ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу
Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко был взят под стражу на 2 месяца за то, что спровоцировал ДТП с четырьмя жертвами в состоянии алкогольного опьянения.
На левобережье Херсонщины гуманитарная ситуация достаточно сложная - Плетенчук
Гуманитарная ситуация на левом берегу Херсонской области достаточно сложная: российские оккупанты пренебрегают правилами, жестоко обращаются с местными жителями, ограничивают их передвижение, принудительно депортируют и грабят их дома.
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
Студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения для получения более высокого уровня образования, чем предыдущий, а также докторанты, интерны и некоторые преподаватели получат отсрочку от мобилизации согласно новому закону в Украине.