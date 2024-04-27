Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов

Австралия сегодня объявила о новом пакете помощи Украине на 100 млн долл. 50 млн из этой суммы пойдет на противовоздушную оборону короткой дальности. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр обороны Австралии Ричард Марлз во время пресс-конференция во Львове, передает корреспондент УНН.

Сегодня мы объявляем следующий пакет помощи Украине стоимостью 100 млн долл. 50 млн из этой суммы будет отдано на противовоздушную оборону короткой дальности. 30 млн, как объявил премьер-министр будет выделено на закупку дронов в рамках коалиции дронов. Остаток этой суммы будет потрачен на закупку различных вещей, от надувных лодок и до многих других вещей - рассказал Марлз.

Также, по его словам, Австралия сможем предоставить Украине боеприпасы класса "воздух-земля".

Дополнение

Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Австралия передаст Украине беспилотники на сумму 32,5 млн долл. Также будет направлена крупная партия ПЗРК RBS-70.