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Австралія надасть Україні БПЛА на суму 32,5 млн доларів та велику партію ПЗРК RBS-70

Австралія надасть Україні БПЛА на суму 32,5 млн доларів та велику партію ПЗРК RBS-70

Київ • УНН

 • 97025 перегляди

Австралія надасть Україні безпілотники вартістю $32,5 млн і велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS-70 на десятки мільйонів доларів.

Австралія передасть Україні безпілотники на суму 32,5 млн дол. Також буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS-70. Про це заявив прем'єр-міністра України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції із заступником прем'єр-міністра, міністром оборони Австралії Річардом Марлзлом у Львові, передає кореспондент УНН.

Сьогоднішній візит Річарда Марлза матиме для нашої обороноздатності важливі результати. В рамках коаліції дронів Австралія поставить нам безпілотників на суму 32,5 млн дол. Також до України буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS-70 вартістю в кілька десятків мільйонів доларів 

- розповів Шмигаль.

Доповнення

Австралія приєдналася до коаліції дронів для України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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