Австралія надасть Україні БПЛА на суму 32,5 млн доларів та велику партію ПЗРК RBS-70

Австралія передасть Україні безпілотники на суму 32,5 млн дол. Також буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS-70. Про це заявив прем'єр-міністра України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції із заступником прем'єр-міністра, міністром оборони Австралії Річардом Марлзлом у Львові, передає кореспондент УНН.

Сьогоднішній візит Річарда Марлза матиме для нашої обороноздатності важливі результати. В рамках коаліції дронів Австралія поставить нам безпілотників на суму 32,5 млн дол. Також до України буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS-70 вартістю в кілька десятків мільйонів доларів