Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70

Австралия передаст Украине беспилотники на сумму 32,5 млн долл. Также будет направлена большая партия ПЗРК RBS-70. Об этом заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром обороны Австралии Ричардом Марлзлом во Львове, передает корреспондент УНН.

Сегодняшний визит Ричарда Марлза будет иметь для нашей обороноспособности важные результаты. В рамках коалиции дронов Австралия поставит нам беспилотников на сумму 32,5 млн долл. Также в Украину будет направлена крупная партия ПЗРК RBS-70 стоимостью в несколько десятков миллионов долларов - рассказал Шмыгаль.

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Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины.