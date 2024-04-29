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Вихід на глобальний ринок: Україна та ОАЕ завершили переговори щодо угоди про всеосяжне економічне партнерство

Вихід на глобальний ринок: Україна та ОАЕ завершили переговори щодо угоди про всеосяжне економічне партнерство

Київ • УНН

 • 19845 перегляди

Україна та ОАЕ завершили переговори щодо укладення угоди про всеосяжне економічне партнерство, яка сприятиме виходу України на глобальний ринок.

Представники України та ОАЕ підписали спільну заяву про завершення переговорів щодо угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядами України та ОАЕ. Угода сприятиме виходу України на глобальний ринок.  Про це понеділок повідомила пресслужба Мінекономіки України, передає УНН

Деталі

Заяву підписали перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді. 

Як повідомляється, угода між урядами України та ОАЕ:

  • є всеохоплюючою, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше;
  • сприятиме покращенню умов торгівлі між країнами, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів;
  • стимулюватиме інвестиційне співробітництво.

Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об’єднані Арабські Емірати, але загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а на глобальний ринок

- зазначила Юлія Свириденко.

Зазначається що угода буде підписана після проходження внутрішньодержавних процедур в Україні та ОАЕ.

Україна та Австралія підпишуть угоду про уникнення подвійного оподаткування27.04.24, 18:24 • 31978 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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