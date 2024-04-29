Вихід на глобальний ринок: Україна та ОАЕ завершили переговори щодо угоди про всеосяжне економічне партнерство

Представники України та ОАЕ підписали спільну заяву про завершення переговорів щодо угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядами України та ОАЕ. Угода сприятиме виходу України на глобальний ринок. Про це понеділок повідомила пресслужба Мінекономіки України, передає УНН.

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Заяву підписали перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

Як повідомляється, угода між урядами України та ОАЕ:

Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об’єднані Арабські Емірати, але загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а на глобальний ринок