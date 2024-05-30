Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid

Контрабанда золота из Африки резко возросла за последнее десятилетие, при этом большая часть незаконного вывоза драгоценного металла экспортируется в ОАЭ. Об этом пишет FT, передает вНН.

Большая часть золота, вывезенного контрабандой из Африки, экспортируется в ОАЭ - информирует издание.

Организация Swissair провела исследование и обнаружила, что в 2022 году из Африки было вывезено контрабандой 435 тонн золота, - это в основном драгоценный металл, добытый мелкими шахтерами на сумму более 30 миллиардов долларов.

Основным пунктом назначения контрабандного золота из Африки обнаружены Объединенные Арабские Эмираты. В 2022 году в ОАЭ было завезено 405 тонн, а за последние 10 лет Эмираты приняли более 2 500 тонн контрабандного золота общей стоимостью более 115 миллиардов долларов.

В отчете неправительственной организации говорится, что на ОАЭ, или доминирующий региональный торговый центр Дубая известен своим рынком золота, приходится 93% необъявленного африканского экспорта. Следующими двумя крупнейшими импортерами были Швейцария и Индия - отмечает Swissaid.

Среди африканских стран Мали наибольшие объемы незадекларированного производства золота имели Зимбабве и Кот-д'Ивуар, а также Мали, говорится в отчете. Также планируется усилить внимание к незаконной добыче в зонах конфликтов на африканском континенте. - это в первую очередь восточная часть Демократической Республики Конго, а также Судан. Наконец, планируется изучить роль ОАЭ в индустрии драгоценных металлов.

Это большое количество денег, покидающих Африку, связанное с отмыванием денег, конфликтами и проблемами с правами человека, что не приносит пользы людям, добывающим золото и пытающимся содержать свои семьи - отмечает Марк Уммель, один из авторов отчета Swissaid.

США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

Официальный представитель ОАЭ признал, что существует "обеспокоенность по поводу контрабанды золота в Дубай", но сказал, что страна "ввела подробные новые правила в отношении золота и драгоценных металлов, чтобы эффективно снизить эти риски".

справка

Добыча золота" кустарными " старателями является давней проблемой для золотодобывающего сектора, но она стала еще острее после резкого роста цен на металл. Цена золота достигла рекордных 2400 долларов за тройскую унцию в апреле, поскольку центральные банки развивающихся рынков во главе с Китаем приобрели слитки, чтобы диверсифицировать свои резервы, отходя от доллара США.

Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы