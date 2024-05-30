Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  5430 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  46425 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  98293 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  86831 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  114019 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  79094 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  85545 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  115809 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120874 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117685 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины

В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины

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Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных

Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных

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Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ

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Враг планирует усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях - Центр сопротивления

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БЭБ пришло с обысками на Одесскую таможню по делу о "сером" экспорте зерна - источник

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В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

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29 мая 2024, 11:15  •  151511 просмотра

Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid

Объединенные Арабские Эмираты являются основным пунктом назначения африканского золота, большая часть которого переправляется нелегально.

Новости Мира •   •  4528 просмотра
Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid

В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины

Новое предприятие, которое построили менее чем за год, сосредоточено на снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, которые стали ключевыми в военных действиях в Украине.

Война •   •  6549 просмотра
В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины

Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чешская Республика пока не рассматривает возможность размещения своих военнослужащих в Украине, но уже оказывает значительную гуманитарную, политическую и военную помощь Украине во время войны, в том числе принимает около 400 000 украинских беженцев.

Война •   •  5801 просмотра
Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных

Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ

Чешский производитель оружия Czechoslavak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявил, что из-за проблем с качеством около 50% обещанных Украине снарядов не будут отправлены так быстро, как планировалось, поскольку некоторые компоненты нуждаются в дополнительной обработке или замене.

Война •   •  5733 просмотра
Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ

рф вероятно будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота для размещения вблизи приграничья Харьковщины

Как сообщил спикер ОСУВ" Хортица " Назар Волошин, враг не оставляет попыток наращивать свою группировку войск на том направлении по линии – это Стрелеча - Липцы и как раз возле города Волчанск, путем переброски дополнительных бригад с других направлений и полигонов.

Война •   •  7561 просмотра
рф вероятно будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота для размещения вблизи приграничья Харьковщины

Враг планирует усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях - Центр сопротивления

российские оккупанты планируют усилить милитаризацию школьников на оккупированных украинских территориях, введя с 1 сентября обязательные предметы военной подготовки, такие как тактическая медицина, обращение с оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Общество •   •  8112 просмотра
Враг планирует усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях - Центр сопротивления

БЭБ пришло с обысками на Одесскую таможню по делу о "сером" экспорте зерна - источник

Детективы БЭБ проводят следственные действия в помещении самой таможни, а также на таможенных постах и изымают документацию. Как отмечают источники, нескольким лицам вручены подозрения по делу «серого» экспорта.

Экономика •   •  7710 просмотра
БЭБ пришло с обысками на Одесскую таможню по делу о "сером" экспорте зерна - источник

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS ASC 890 в тандеме с истребителями F16 значительно усилит возможности противовоздушной обороны Украины, обнаруживая российские ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты на больших расстояниях.

Война •   •  44907 просмотра
Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией

Европейские службы безопасности подозревают россию в организации поджогов и диверсионных атак на объекты инфраструктуры по всей Европе в попытке дестабилизировать ситуацию на континенте.

Новости Мира •   •  6572 просмотра
Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией

Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль

Правительство упростило бюрократические процедуры строительства артезианских скважин в медицинских учреждениях Харьковской области для обеспечения больниц водой.

политика •   •  8916 просмотра
Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль