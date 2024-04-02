Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы

Пятерых сообщников организованной группировки с Киевщины и Житомирщины подозревают в незаконном экспорте в одну из стран Европы нелегально срубленную в Украине сосну на общую сумму почти 43 миллиона гривен. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры преступной группировке сообщено о подозрении в незаконном перемещении через таможенную границу Украины лесоматериалов, совершенном повторно, в особо крупном размере, легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем, перевозке и сбыте незаконно срубленного леса, что повлекло тяжкие последствия, и подделке документов и их использовании (ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 246, ч. ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Расследованием установлено, что организовал незаконные поставки лесо и пиломатериалов в одну из европейских стран директор и владелец двух киевских обществ. Для этого он привлекал еще четырех сообщников - частных предпринимателей, брокера и бухгалтера.

Контрабандисты действовали по четко разработанной преступной схеме. Заказывали изготовление лесопродукции из леса-кругляка неизвестного происхождения на различных деревообрабатывающих предприятиях, в частности, и Коростенского района. На изготовленные пиломатериалы подделывали документы об их происхождении. На основании документов с недостоверными данными брокер оформлял соответствующие сертификаты для оформления товара на таможне и отправки за границу.

По данным следствия, в течение декабря 2020 - апреля 2023 годов преступная группировка на основании "липовых" документов переправила через таможенную границу Украины незаконно добытых лесоматериалов на почти 43 млн грн. Полученную в иностранной валюте выручку легализировали через подконтрольных частных предпринимателей и использовали для собственных нужд.

Во время обысков изъято и наложен арест на около 230 сосновых бревен, пиломатериалы, блокноты с черновой бухгалтерией.

С целью дальнейшей конфискации наложен арест на частный дом, две квартиры, автомобиль и долю в уставном капитале юридического лица, принадлежащих подозреваемым.

Двое фигурантов - организатор и самый активный его сообщник - находятся под стражей. В отношении других также избраны меры пресечения.

Напомним

Должностные лица государственного лесохозяйственного предприятия организовали незаконную вырубку 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, нанеся ущерб на сумму более 59 миллионов гривен.