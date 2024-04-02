Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  40452 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  44044 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  57799 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  53119 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  88438 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  119233 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117630 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118467 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  174179 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107057 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

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Минздрав уже проверил более 53 тыс. медико-экспертных дел, вторая волна проверок начнется в апреле - Шмыгаль

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россияне убили 79-летнего жителя Токаревки на Херсонщине

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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
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Космический хлам упал на дом во Флориде, NASA начало проверку

Космический хлам упал на дом во Флориде, NASA начало проверку

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Украина уже засеяла 8,5% запланированных площадей - Шмыгаль

Украина уже засеяла 8,5% запланированных площадей - Шмыгаль

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Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность военнообязанных

Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность военнообязанных

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Швейцария заморозила лишь 5% от общей суммы российских активов в стране - Кулеба

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Кабмин принял постановление, которое позволит открыть новый пункт пропуска на границе с Румынией

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  174179 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  447269 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  419330 просмотра

Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы

Пятеро сообщников организованной группировки по поддельным документам переправили через украинскую границу в Европу лесоматериалы на сумму почти 43 миллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  9933 просмотра
Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы

Минздрав уже проверил более 53 тыс. медико-экспертных дел, вторая волна проверок начнется в апреле - Шмыгаль

Министерство здравоохранения проверило более 53 000 медико-экспертных дел военно-врачебных комиссий, зафиксировав нарушения и предоставив рекомендации, и планирует проводить регулярные проверки, следующая волна которых начнется в апреле.

Общество •   •  11984 просмотра
Минздрав уже проверил более 53 тыс. медико-экспертных дел, вторая волна проверок начнется в апреле - Шмыгаль

россияне убили 79-летнего жителя Токаревки на Херсонщине

В результате российского обстрела погиб 79-летний житель села Токаревка Херсонской области.

Общество •   •  13195 просмотра
россияне убили 79-летнего жителя Токаревки на Херсонщине

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

По данным Государственной пограничной службы, на данный момент нет признаков наращивания российских ударных группировок на территории Беларуси.

Война •   •  44044 просмотра
Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Космический хлам упал на дом во Флориде, NASA начало проверку

NASA исследует вероятное падение мусора с Международной космической станции на жилой дом в городе Неаполь, штат Флорида. Неизвестный объект пробил крышу и пол дома.

Новости Мира •   •  16825 просмотра
Космический хлам упал на дом во Флориде, NASA начало проверку

Украина уже засеяла 8,5% запланированных площадей - Шмыгаль

В этом году Украина планирует засеять 5,6 миллиона гектаров земли, из которых 477 000 гектаров уже засеяно зерновыми и бобовыми культурами.

Экономика •   •  16571 просмотра
Украина уже засеяла 8,5% запланированных площадей - Шмыгаль

Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность военнообязанных

Норвегия планирует увеличить количество военнообязанных с 9 000 до 13 500 к 2036 году, инвестируя в военный учебный центр вблизи Осло.

Новости Мира •   •  14034 просмотра
Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность военнообязанных

Швейцария заморозила лишь 5% от общей суммы российских активов в стране - Кулеба

Швейцария заморозила 8,2 миллиарда долларов российских активов, что составляет лишь 5% от общего объема российского состояния в стране.

Война •   •  17705 просмотра
Швейцария заморозила лишь 5% от общей суммы российских активов в стране - Кулеба

Кабмин принял постановление, которое позволит открыть новый пункт пропуска на границе с Румынией

Кабинет Министров принял постановление об открытии нового международного пункта пересечения границы между Белой Церковью (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния) с целью укрепления экономики Украины, расширения логистики и экспортного потенциала, а также углубления партнерства с Румынией.

Экономика •   •  14730 просмотра
Кабмин принял постановление, которое позволит открыть новый пункт пропуска на границе с Румынией

Правительство выделило еще более 5,7 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений

Правительство выделяет более 5,7 млрд грн на строительство фортификационных сооружений в Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.

Война •   •  15581 просмотра
Правительство выделило еще более 5,7 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений