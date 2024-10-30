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Які країни мають найбільші запаси золота: інфографіка

Київ • УНН

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США лідирує у світі за запасами золота з 8133,5 тонн, за ними йде Німеччина з 3351,5 тонн. Україна посідає 61 місце з резервом у 27,4 тонни, а загальний світовий обсяг золота становить 36118,2 тонни.

Які країни мають найбільші запаси золота: інфографіка

Сполучені штати та Німеччина є лідерами за золотими резервами. Про це свідчить звіт Всесвітньої золотою ради, пише УНН.

Очолюють рейтинг Сполучені штати із запасом 8 133,5 тонн, далі йде Німеччина – 3 351,5 тонн, МВФ – 2 814,0 тонн, Італія – 2 451,8 та Франція з запасами на рівні 2 436,9 тонн.

До першої 20 також увійшли рф, Китай, Швейцарія, Індія та Японія, Нідерланди, Туреччина, Європейський центральний банк, Тайвань, Польща, Португалія, Узбекистан, Саудівська Аравія, Велика Британія та Казахстан. Україну у цьому переліку помістили на 61 позиції із запасом золота у 27,4 тонни. Замикає перелік зі ста країн та фінансових установ Боснія та Герцеговина – 1,5 тонни. 

Загалом світовий загальний об’єм золота оцінюється у 36 118,2 тонни, однак він включає не лише запаси тих ста країн та організацій, що увійшли до жовтневого звіту, а й ті записи, що належать країнам, які не увійшли до першої сотні та тим, які не публікують інформацію про свої резерви.

Слід також додати, що попри те, що звіт оприлюднений у жовні, фактично він відображає інформацію за серпень цього року. Формується звіт на підставі міжнародної фінансової статистики МВФ та інших відповідних джерел. Також, як вже вказувалося, не всі країни публікують інформацію про свої золоті резерви.

Нагадаємо

Контрабанда золота з Африки стрімко зросла за останнє десятиліття, при цьому велика частина незаконного вивезеного дорогоцінного металу експортується до ОАЕ. 

Ціна на золото б'є рекорди: вперше перевищила 2700 доларів за унцію18.10.24, 10:19 • 15166 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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