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Ціни на золото ростуть з шаленими темпами

Ціни на золото ростуть з шаленими темпами

Київ • УНН

 • 33801 перегляди

Ціни на золото зросли на 0,7% до $2777,55 за унцію через побоювання щодо нових імпортних тарифів США. Трейдери активно перевозять золото до Нью-Йорка, хоча Трамп не включав його до тарифних планів.

Ціни на золото зросли на тлі занепокоєння інвесторів щодо можливого запровадження імпортних тарифів президентом США Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Станом на 12:27 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 0,7%, до $2 777,55 за унцію, тоді як ф’ючерси на американське золото зросли на 0,9%, до $2 794.

"Незважаючи на те, що тарифи на золото в Штатах вкрай малоймовірні, враховуючи, що воно є резервним активом, ризик-менеджери не ризикують і перевозять метал в Штати", - сказала аналітик StoneX Рона О'Коннелл (Rhona O'Connell).

Найбільший вплив спостерігається на обмін ф’ючерсів на фізичний метал (EFP), що сприяє підтримці спотового ринку.

Трейдери лондонського ринку злитків намагаються отримати золото в позику у центральних банків, які зберігають резерви в Лондоні, через зростання поставок дорогоцінного металу до США, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

Хоча Дональд Трамп не включав золото до своїх тарифних планів, побоювання трейдерів щодо можливих ризиків призвели до збільшення поставок золота до Нью-Йорка. Раніше цього тижня Білий дім заявив, що президент США планує ввести високі мита на імпорт із Мексики та Канади, а також розглядає можливість запровадження тарифів для Китаю.

Трамп готує ввести мита на Канаду та Мексику з 1 лютого - Reuters29.01.25, 01:39 • 29017 переглядiв

Тим часом Федеральна резервна система залишила процентні ставки без змін. Голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що подальшого зниження ставок у найближчій перспективі не планується.

Інвестори зараз очікують на публікацію грудневого звіту щодо індексу цін на особисте споживання (PCE) у США, який вийде у п’ятницю.

На тлі цих подій спотове срібло подорожчало на 0,7%, до $31,02 за унцію. Срібло поступово зміцнюється відносно золота після того, як співвідношення золота до срібла знову перевищило позначку 91, зазначає Оле Хансен, керівник відділу стратегії сировинних товарів у Saxo Bank.

"Ринок оцінює ризики імпортних тарифів на срібло як вищі, ніж на золото", – додає Хансен.

Платина додала 1,4%, піднявшись до $959,73 за унцію, а паладій зріс на 2%, досягнувши $981,51.

Нагадаємо 

У четвер біткоїн почав зростати, відновлюючи свої позиції після нещодавніх втрат. Це сталося на тлі рішення Федеральної резервної системи США залишити відсоткові ставки без змін, що загалом відповідало очікуванням ринку. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
bitkoinБіткойн
meksykaМексика
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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