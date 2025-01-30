Ціни на золото ростуть з шаленими темпами

Ціни на золото зросли на тлі занепокоєння інвесторів щодо можливого запровадження імпортних тарифів президентом США Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на Reuters.

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Станом на 12:27 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 0,7%, до $2 777,55 за унцію, тоді як ф’ючерси на американське золото зросли на 0,9%, до $2 794.

"Незважаючи на те, що тарифи на золото в Штатах вкрай малоймовірні, враховуючи, що воно є резервним активом, ризик-менеджери не ризикують і перевозять метал в Штати", - сказала аналітик StoneX Рона О'Коннелл (Rhona O'Connell).

Найбільший вплив спостерігається на обмін ф’ючерсів на фізичний метал (EFP), що сприяє підтримці спотового ринку.

Трейдери лондонського ринку злитків намагаються отримати золото в позику у центральних банків, які зберігають резерви в Лондоні, через зростання поставок дорогоцінного металу до США, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

Хоча Дональд Трамп не включав золото до своїх тарифних планів, побоювання трейдерів щодо можливих ризиків призвели до збільшення поставок золота до Нью-Йорка. Раніше цього тижня Білий дім заявив, що президент США планує ввести високі мита на імпорт із Мексики та Канади, а також розглядає можливість запровадження тарифів для Китаю.

Трамп готує ввести мита на Канаду та Мексику з 1 лютого - Reuters

Тим часом Федеральна резервна система залишила процентні ставки без змін. Голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що подальшого зниження ставок у найближчій перспективі не планується.

Інвестори зараз очікують на публікацію грудневого звіту щодо індексу цін на особисте споживання (PCE) у США, який вийде у п’ятницю.

На тлі цих подій спотове срібло подорожчало на 0,7%, до $31,02 за унцію. Срібло поступово зміцнюється відносно золота після того, як співвідношення золота до срібла знову перевищило позначку 91, зазначає Оле Хансен, керівник відділу стратегії сировинних товарів у Saxo Bank.

"Ринок оцінює ризики імпортних тарифів на срібло як вищі, ніж на золото", – додає Хансен.

Платина додала 1,4%, піднявшись до $959,73 за унцію, а паладій зріс на 2%, досягнувши $981,51.

Нагадаємо

У четвер біткоїн почав зростати, відновлюючи свої позиції після нещодавніх втрат. Це сталося на тлі рішення Федеральної резервної системи США залишити відсоткові ставки без змін, що загалом відповідало очікуванням ринку.