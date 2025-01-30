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Цены на золото растут с бешеными темпами

Цены на золото растут с бешеными темпами

Киев  •  УНН

 • 6551 просмотра

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Цены на золото выросли на 0,7% до $2777,55 за унцию из-за опасений относительно новых импортных тарифов США. Трейдеры активно перевозят золото в Нью-Йорк, хотя Трамп не включал его в тарифные планы.

Цены на золото выросли на фоне беспокойства инвесторов относительно возможного введения импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По состоянию на 12:27 по Гринвичу спотовое золото подорожало на 0,7%, до $2 777,55 за унцию, тогда как фьючерсы на американское золото выросли на 0,9%, до $2 794.

«Несмотря на то, что тарифы на золото в Штатах крайне маловероятны, учитывая, что оно является резервным активом, риск-менеджеры не рискуют и перевозят металл в Штаты», - сказала аналитик StoneX Рона О'Коннелл (Rhona O'Connell).

Наибольшее влияние наблюдается на обмен фьючерсов на физический металл (EFP), что способствует поддержке спотового рынка.

Трейдеры лондонского рынка слитков пытаются получить золото взаймы у центральных банков, которые хранят резервы в Лондоне, из-за роста поставок драгметалла в США, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Хотя Дональд Трамп не включал золото в свои тарифные планы, опасения трейдеров относительно возможных рисков привели к увеличению поставок золота в Нью-Йорк. Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что президент США планирует ввести высокие пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также рассматривает возможность введения тарифов для Китая.

Трамп готовит ввести пошлины на Канаду и Мексику с 1 февраля - Reuters29.01.25, 01:39 • 27419 просмотров

Тем временем Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что дальнейшего снижения ставок в ближайшей перспективе не планируется.

Инвесторы сейчас ожидают публикацию декабрьского отчета по индексу цен на личное потребление (PCE) в США, который выйдет в пятницу.

На фоне этих событий спотовое серебро подорожало на 0,7%, до $31,02 за унцию. Серебро постепенно укрепляется относительно золота после того, как соотношение золота к серебру снова превысило отметку 91, отмечает Оле Хансен, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров в Saxo Bank.

«Рынок оценивает риски импортных тарифов на серебро как более высокие, чем на золото», - добавляет Хансен.

Платина прибавила 1,4%, поднявшись до $959,73 за унцию, а палладий вырос на 2%, достигнув $981,51.

Напомним 

В четверг биткоин начал расти, восстанавливая свои позиции после недавних потерь. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки без изменений, что в целом соответствовало ожиданиям рынка. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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