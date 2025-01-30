Ціна біткоїна закріпилась на $105 тисяч: що відбувається на криптовалютному ринку

У четвер біткоїн почав зростати, відновлюючи свої позиції після нещодавніх втрат. Це сталося на тлі рішення Федеральної резервної системи США залишити відсоткові ставки без змін, що загалом відповідало очікуванням ринку. Пише УНН з посиланням на Investing.

Додатковий імпульс біткоїну дала заява компанії Tesla, яка повідомила, що її прибуток зріс на 600 мільйонів доларів завдяки її криптовалютним активам. Проте це було більше пов’язано зі зміною правил бухгалтерського обліку, ніж із реальними фінансовими потоками.

Протягом останніх тижнів криптовалютні ринки відчували підвищену волатильність. Інвестори нервово реагували на можливі зміни регулювання цифрових активів у США, особливо після заяв Дональда Трампа про необхідність ліберальнішого підходу. Додатковий тиск створювали його плани щодо підвищення торгових тарифів, що могло позначитися на глобальних фінансових ринках.

Світова ситуація на фондових ринках дещо покращилася після відновлення позицій Уолл-стріт, яка постраждала від масштабного розпродажу технологічних акцій. Основним фактором, що викликав таку реакцію, стали побоювання щодо нової програми штучного інтелекту в Китаї. Попри це, американські фондові ф’ючерси показали позитивну динаміку під час азійської торгової сесії.

Станом на 00:36 за східним часом (05:36 GMT) біткоїн зріс на 3 % і досяг 105 304,6 долара. Ринок уважно відстежував заяви голови ФРС Джерома Павелла, який підтвердив, що центральний банк не поспішає зниженням ставок. На його думку, американська економіка демонструє ознаки стабільності навіть на тлі уповільнення інфляції. Він також наголосив на незалежності ФРС від політичного впливу, натякаючи на заклики Трампа до подальшого пом’якшення монетарної політики.

Попри деяке полегшення після виступу Павелла, збереження високих ставок на довший період може чинити тиск на ризикові активи, включно з криптовалютами.

Tesla переглянула оцінку своїх криптовалютних активів.

У фінансовій звітності Tesla за четвертий квартал з’явилося цікаве оновлення – компанія переглянула оцінку своїх запасів біткоїнів, скориставшись новими стандартами бухгалтерського обліку.

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Відповідно до нового підходу, 9 720 біткоїнів, що знаходяться на балансі Tesla, тепер оцінюються в 1,07 мільярда доларів, що значно більше за попередню балансову вартість у 184 мільйони доларів. Це суттєво вплинуло на фінансові показники компанії, додавши 600 мільйонів доларів до її прибутку.

Перегляд вартості активів відбувся на тлі стрімкого зростання біткоїна за останні два роки. Крім того, він став можливим завдяки зміні правил бухгалтерського обліку, ухваленій Радою з фінансових стандартів обліку США. Відтепер компанії, що володіють цифровими активами, зобов’язані оновлювати їхню оцінку відповідно до ринкової вартості щокварталу.

Попри позитивний ефект від цього перегляду, загальні фінансові результати Tesla у четвертому кварталі не виправдали очікувань аналітиків.

Не лише біткоїн, а й інші цифрові активи продемонстрували позитивну динаміку.

• Ethereum (ETH) зріс на 2 % і досяг 3 193,60 долара.

• XRP додав у вартості, піднявшись до 3,1216 долара.

• Cardano, Solana та Polygon виросли від 1 % до 4 %.

• Dogecoin (DOGE) піднявся на 1,3 %.

Водночас мемкоїн $TRUMP, створений Дональдом Трампом у січні, залишився без змін, хоча раніше він уже втратив близько 60 % своєї вартості від пікового рівня.

Попри позитивний тренд, криптовалютний ринок залишається в зоні підвищеної невизначеності. Інвестори з обережністю оцінюють перспективи подальшого регулювання галузі, а також вплив монетарної політики ФРС на майбутні коливання курсу.

Нагадаємо

В понеділок 27 січня найбільша криптовалюта впала до $98 тисяч. Причиною такого падіння вважають тарифні погрози президента США Дональда Трампа.