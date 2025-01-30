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Цена биткоина закрепилась на $105 тысяч: что происходит на криптовалютном рынке

Цена биткоина закрепилась на $105 тысяч: что происходит на криптовалютном рынке

Киев  •  УНН

 • 1423 просмотра

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Биткоин вырос до $105,3 тыс. после решения ФРС оставить ставки без изменений. Tesla переоценила свои криптоактивы по новым стандартам, добавив $600 млн к прибыли.

В четверг биткоин начал расти, восстанавливая свои позиции после недавних потерь. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки без изменений, что в целом соответствовало ожиданиям рынка. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Дополнительный импульс биткоину дало заявление компании Tesla, которая сообщила, что ее прибыль выросла на 600 миллионов долларов благодаря ее криптовалютным активам. Однако это было больше связано с изменением правил бухгалтерского учета, чем с реальными финансовыми потоками.

В течение последних недель криптовалютные рынки испытывали повышенную волатильность. Инвесторы нервно реагировали на возможные изменения регулирования цифровых активов в США, особенно после заявлений Дональда Трампа о необходимости более либерального подхода. Дополнительное давление создавали его планы по повышению торговых тарифов, что могло сказаться на глобальных финансовых рынках.

Мировая ситуация на фондовых рынках несколько улучшилась после восстановления позиций Уолл-стрит, которая пострадала от масштабной распродажи технологических акций. Основным фактором, вызвавшим такую реакцию, стали опасения относительно новой программы искусственного интеллекта в Китае. Несмотря на это, американские фондовые фьючерсы показали положительную динамику во время азиатской торговой сессии.

По состоянию на 00:36 по восточному времени (05:36 GMT) биткоин вырос на 3 % и достиг 105 304,6 доллара. Рынок внимательно отслеживал заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил, что центральный банк не спешит снижением ставок. По его мнению, американская экономика демонстрирует признаки стабильности даже на фоне замедления инфляции. Он также подчеркнул независимость ФРС от политического влияния, намекая на призывы Трампа к дальнейшему смягчению монетарной политики.

Несмотря на некоторое облегчение после выступления Пауэлла, сохранение высоких ставок на более долгий период может оказать давление на рисковые активы, включая криптовалюты.

Tesla пересмотрела оценку своих криптовалютных активов.

В финансовой отчетности Tesla за четвертый квартал появилось интересное обновление - компания пересмотрела оценку своих запасов биткоинов, воспользовавшись новыми стандартами бухгалтерского учета.

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Согласно новому подходу, 9 720 биткоинов, находящихся на балансе Tesla, теперь оцениваются в 1,07 миллиарда долларов, что значительно больше предыдущей балансовой стоимости в 184 миллиона долларов. Это существенно повлияло на финансовые показатели компании, добавив 600 миллионов долларов к ее прибыли.

Пересмотр стоимости активов произошел на фоне стремительного роста биткоина за последние два года. Кроме того, он стал возможным благодаря изменению правил бухгалтерского учета, принятому Советом по финансовым стандартам учета США. Отныне компании, владеющие цифровыми активами, обязаны обновлять их оценку в соответствии с рыночной стоимостью ежеквартально.

Несмотря на положительный эффект от этого пересмотра, общие финансовые результаты Tesla в четвертом квартале не оправдали ожиданий аналитиков.

Не только биткоин, но и другие цифровые активы продемонстрировали положительную динамику.

- Ethereum (ETH) вырос на 2 % и достиг 3 193,60 доллара.

- XRP прибавил в стоимости, поднявшись до 3,1216 доллара.

- Cardano, Solana и Polygon выросли от 1 % до 4 %.

- Dogecoin (DOGE) поднялся на 1,3 %.

В то же время мемкоин $TRUMP, созданный Дональдом Трампом в январе, остался без изменений, хотя ранее он уже потерял около 60 % своей стоимости от пикового уровня.

Несмотря на положительный тренд, криптовалютный рынок остается в зоне повышенной неопределенности. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы дальнейшего регулирования отрасли, а также влияние монетарной политики ФРС на будущие колебания курса.

Напомним 

В понедельник 27 января крупнейшая криптовалюта упала до $98 тысяч. Причиной такого падения считают тарифные угрозы президента США Дональда Трампа.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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ethereumEthereum
tesla-incTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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