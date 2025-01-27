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Біткоїн впав нижче $100 тисяч після нових заяв Трампа

Київ • УНН

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Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, біткоїн знизився до $98 тисяч. Найбільше постраждав токен $TRUMP, який втратив 14% вартості на фоні тарифних погроз президента США.

Ще вранці найбільша криптовалюта світу трималась в межах $100 тисяч, а зараз впала до $98 тисяч. Причиною такого падіння вважають тарифні погрози президента США Дональда Трампа, передає УНН.

Через тарифні погрози нього президента США Дональда Трампа та загальної невизначеності біткоїн втратив свої позиції та знову повернувся в цінову позначку в  $98 тисяч. На апетит до ризику  інвесторів також вплинуло очікування засідання Федеральної резервної системи на цьому тижні, на якому очікується, що центральний банк залишить процентні ставки на сьогоднішньому рівні.

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У понеділок криптовалютний ринок продемонстрував загальне падіння. Найбільший спад серед основних альткоїнів зазнав токен $TRUMP, який знизився майже на 14%, до $26,675. Від моменту запуску, коли його вартість перевищувала $60, токен втратив близько 60% ціни і продовжував падати протягом останнього тижня на фоні нестабільної торгівлі.

Висока волатильність $TRUMP негативно вплинула на криптовалютний сектор загалом, посилюючи песимістичні настрої. Токен, який приніс Дональду Трампу значні прибутки, викликав дискусії щодо етичності використання його впливу для маніпуляцій на криптовалютних ринках.

Друга за капіталізацією криптовалюта, Ethereum, втратила 5,8%, опустившись до $3 148,51, тоді як XRP знизився на 6,2% до $2,9369.Solana, Cardano і Polygon втратили від 5% до 11%, а серед мем-токенів Dogecoin подешевшав на 9,4%.

Нагадаємо 

Минулого тижня, на тлі підготовки США до інавгурації обраного президента Дональда Трампа, біткоїн зріс до історичного максимуму в $109 241.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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