Біткоїн встановив новий рекорд перед інавгурацією Трампа

На тлі підготовки США до інавгурації обраного президента Дональда Трампа, біткоїн зріс до історичного максимуму в $109 241. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Криптовалюта встановила новий рекорд - зросла на цілих 5,5%. Зростання токена відбулося після того, як Трамп і його дружина Меланія представили мемкоїни на вихідних, після чого ринкова капіталізація трампового швидко досягла понад 15 мільярдів доларів, а потім різко знизилася.

Ці мемкоїни ненадовго сколихнули ринок цифрових активів, відтягнувши потоки від біткоїна та менших токенів, викликавши при цьому критику з боку керівників індустрії.

Біткоїн, другий за рейтингом токен Ether і XRP стрімко зросли в понеділок вранці, а трейдери відраховують години до того моменту, коли Трамп знову буде президентом.

До того ж, як було вже раніше відомо, Трамп розглядає можливість приорітизувати криптовалюту на національному рівні.

За словами Бена Ель-База, керуючого директора HashKey Global, мемкоїни, запущені Трампом і його командою, ще більше прискорили зростання біткоїна, на тлі того, як роздрібні трейдери очікують, що республіканець "розставить пріоритети і підтвердить свою прихильність криптоіндустрії".

Нагадаємо

"Офіційний" мемкоїн $TRUMP, пов'язаний з Дональдом Трампом, з'явився в його акаунтах X та Truth Social. Токен досяг ринкової капіталізації $2 млрд та залучив $3 млрд в обсягах торгівлі за кілька годин.

Майбутня перша леді США Меланія Трамп після цього анонсувала випуск власної криптовалюти $MELANIA. Проект досяг капіталізації в 4 мільярди доларів за перші пів години після запуску, у той час як мемкоїн Трампа впав на 36%.