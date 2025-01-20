Біткоїн встановив новий рекорд перед інавгурацією Трампа

ukenru
13:49 • 3132 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 22189 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 100581 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 127050 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 125131 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143376 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172479 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220011 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176227 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151715 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 145201 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 145654 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 145008 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 139270 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 122358 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 18210 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194468 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192551 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323907 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 351014 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 2514 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 7812 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 60081 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 88574 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 85497 перегляди
Актуальне
Біткоїн встановив новий рекорд перед інавгурацією Трампа

Біткоїн встановив новий рекорд перед інавгурацією Трампа

Київ • УНН

 • 33096 перегляди

Біткоїн досяг історичного максимуму в $109 241, зрісши на 5,5%. Зростання відбулося після запуску мемкоїнів Дональдом та Меланією Трамп, які сколихнули криптовалютний ринок.

На тлі підготовки США до інавгурації обраного президента Дональда Трампа, біткоїн зріс до історичного максимуму в $109 241. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Криптовалюта встановила новий рекорд - зросла на цілих 5,5%. Зростання токена відбулося після того, як Трамп і його дружина Меланія представили мемкоїни на вихідних, після чого ринкова капіталізація трампового швидко досягла понад 15 мільярдів доларів, а потім різко знизилася.

Ці мемкоїни ненадовго сколихнули ринок цифрових активів, відтягнувши потоки від біткоїна та менших токенів, викликавши при цьому критику з боку керівників індустрії.

Біткоїн, другий за рейтингом токен Ether і XRP стрімко зросли в понеділок вранці, а трейдери відраховують години до того моменту, коли Трамп знову буде президентом. 

До того ж, як було вже раніше відомо, Трамп розглядає можливість приорітизувати криптовалюту на національному рівні.

За словами Бена Ель-База, керуючого директора HashKey Global, мемкоїни, запущені Трампом і його командою, ще більше прискорили зростання біткоїна, на тлі того, як роздрібні трейдери очікують, що республіканець "розставить пріоритети і підтвердить свою прихильність криптоіндустрії".

Нагадаємо 

"Офіційний" мемкоїн $TRUMP, пов'язаний з Дональдом Трампом, з'явився в його акаунтах X та Truth Social. Токен досяг ринкової капіталізації $2 млрд та залучив $3 млрд в обсягах торгівлі за кілька годин.

Майбутня перша леді США Меланія Трамп після цього анонсувала випуск власної криптовалюти $MELANIA. Проект досяг капіталізації в 4 мільярди доларів за перші пів години після запуску, у той час як мемкоїн Трампа впав на 36%.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаНовини Світу
bitkoinБіткойн
ethereumEthereum
bloomberg-lpBloomberg L.P.
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами