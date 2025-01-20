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Биткоин установил новый рекорд перед инаугурацией Трампа

Биткоин установил новый рекорд перед инаугурацией Трампа

Киев  •  УНН

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Биткоин достиг исторического максимума в $109 241, выросши на 5,5%. Рост произошел после запуска мемкоинов Дональдом и Меланией Трамп, которые всколыхнули криптовалютный рынок.

На фоне подготовки США к инаугурации избранного президента Дональда Трампа, биткоин вырос до исторического максимума в $109 241. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Криптовалюта установила новый рекорд - выросла на целых 5,5%. Рост токена произошел после того, как Трамп и его жена Мелания представили мемкоины на выходных, после чего рыночная капитализация трампового быстро достигла более 15 миллиардов долларов, а затем резко снизилась.

Эти мемкоины ненадолго всколыхнули рынок цифровых активов, оттянув потоки от биткоина и меньших токенов, вызвав при этом критику со стороны руководителей индустрии.

Биткоин, второй по рейтингу токен Ether и XRP стремительно выросли в понедельник утром, а трейдеры отсчитывают часы до того момента, когда Трамп снова будет президентом. 

К тому же, как было уже ранее известно, Трамп рассматривает возможность приоритизировать криптовалюту на национальном уровне.

По словам Бена Эль-База, управляющего директора HashKey Global, мемкоины, запущенные Трампом и его командой, еще больше ускорили рост биткоина, на фоне того, как розничные трейдеры ожидают, что республиканец «расставит приоритеты и подтвердит свою приверженность криптоиндустрии».

Напомним 

«Официальный» мемкоин $TRUMP, связанный с Дональдом Трампом, появился в его аккаунтах X и Truth Social. Токен достиг рыночной капитализации $2 млрд и привлек $3 млрд в объемах торговли за несколько часов.

Будущая первая леди США Мелания Трамп после этого анонсировала выпуск собственной криптовалюты $MELANIA. Проект достиг капитализации в 4 миллиарда долларов за первые полчаса после запуска, в то время как мемкоин Трампа упал на 36%.

Алина Волянская

Алина Волянская

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