Биткоин установил новый рекорд перед инаугурацией Трампа

На фоне подготовки США к инаугурации избранного президента Дональда Трампа, биткоин вырос до исторического максимума в $109 241. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Криптовалюта установила новый рекорд - выросла на целых 5,5%. Рост токена произошел после того, как Трамп и его жена Мелания представили мемкоины на выходных, после чего рыночная капитализация трампового быстро достигла более 15 миллиардов долларов, а затем резко снизилась.

Эти мемкоины ненадолго всколыхнули рынок цифровых активов, оттянув потоки от биткоина и меньших токенов, вызвав при этом критику со стороны руководителей индустрии.

Биткоин, второй по рейтингу токен Ether и XRP стремительно выросли в понедельник утром, а трейдеры отсчитывают часы до того момента, когда Трамп снова будет президентом.

К тому же, как было уже ранее известно, Трамп рассматривает возможность приоритизировать криптовалюту на национальном уровне.

По словам Бена Эль-База, управляющего директора HashKey Global, мемкоины, запущенные Трампом и его командой, еще больше ускорили рост биткоина, на фоне того, как розничные трейдеры ожидают, что республиканец «расставит приоритеты и подтвердит свою приверженность криптоиндустрии».

Напомним

«Официальный» мемкоин $TRUMP, связанный с Дональдом Трампом, появился в его аккаунтах X и Truth Social. Токен достиг рыночной капитализации $2 млрд и привлек $3 млрд в объемах торговли за несколько часов.

Будущая первая леди США Мелания Трамп после этого анонсировала выпуск собственной криптовалюты $MELANIA. Проект достиг капитализации в 4 миллиарда долларов за первые полчаса после запуска, в то время как мемкоин Трампа упал на 36%.