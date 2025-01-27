Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
Киев • УНН
Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, биткоин снизился до $98 тысяч. Больше всего пострадал токен $TRUMP, который потерял 14% стоимости на фоне тарифных угроз президента США.
Еще утром крупнейшая криптовалюта мира держалась в пределах $100 тысяч, а сейчас упала до $98 тысяч. Причиной такого падения считают тарифные угрозы президента США Дональда Трампа, передает УНН.
Из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа и общей неопределенности биткоин потерял свои позиции и снова вернулся в ценовую отметку в $98 тысяч. На аппетит к риску инвесторов также повлияло ожидание заседания Федеральной резервной системы на этой неделе, на котором ожидается, что центральный банк оставит процентные ставки на сегодняшнем уровне.
В понедельник криптовалютный рынок продемонстрировал общее падение. Наибольший спад среди основных альткоинов потерпел токен $TRUMP, который снизился почти на 14%, до $26,675. С момента запуска, когда его стоимость превышала $60, токен потерял около 60% цены и продолжал падать в течение последней недели на фоне нестабильной торговли.
Высокая волатильность $TRUMP негативно повлияла на криптовалютный сектор в целом, усиливая пессимистические настроения. Токен, который принес Дональду Трампу значительные прибыли, вызвал дискуссии относительно этичности использования его влияния для манипуляций на криптовалютных рынках.
Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, потеряла 5,8%, опустившись до $3 148,51, тогда как XRP снизился на 6,2% до $2,9369. Solana, Cardano и Polygon потеряли от 5% до 11%, а среди мем-токенов Dogecoin подешевел на 9,4%.
Напомним
На прошлой неделе, на фоне подготовки США к инаугурации избранного президента Дональда Трампа, биткоин вырос до исторического максимума в $109 241.