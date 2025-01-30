Нефтяные цены замерли в ожидании ясности по пошлинам Трампа для Канады и Мексики

Цены на нефть почти не изменились в четверг, на фоне того, как рынки готовились к угрозе введения пошлин президентом США Дональдом Трампом для Мексики и Канады, двух крупнейших поставщиков нефти в США, и ждали встречи производителей ОПЕК+, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7 центов, или 0,09%, до $76,51 за баррель на 07:38 по Гринвичу (09:38 по Киеву). Фьючерсы на нефть США марки WTI почти не изменились, поднявшись на 2 цента, или на 0,03%, до $72,64. В среду цены на фьючерсы на нефть США установились на самой низкой отметке этого года.

Трамп по-прежнему планирует выполнить свое обещание ввести тарифы для Канады и Мексики в субботу, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Трамп готовит ввести пошлины на Канаду и Мексику с 1 февраля - Reuters

Кандидат Трампа на пост главы Министерства торговли США Говард Лютник заявил в среду, что Канада и Мексика могут избежать пошлин, если быстро закроют свои границы для фентанила, пообещав при этом замедлить прогресс Китая в области искусственного интеллекта.

Аналитик рынка IG Тони Сикамор не ожидает большого влияния на нефтяные рынки от обещания Трампа ввести пошлины, поскольку трейдеры уже учли возможный шаг. "(Это) главная причина, по которой сырая нефть торгуется там, где она есть", - сказал он.

Что касается спроса, запасы нефти в США выросли на 3,46 млн баррелей на прошлой неделе, что примерно соответствует прогнозу аналитиков о росте на 3,19 млн баррелей, на фоне того, как зимние штормы, обрушившиеся на страну на прошлой неделе, ударили по спросу.

Что касается поставок, экспорт нефти из западных портов hоссии в феврале должен упасть на 8% по сравнению с январским планом, на фоне того, как москва увеличивает переработку, говорят трейдеры и подсчеты Reuters, после того, как последние санкции США сократили экспорт нефти.

Инвесторы также с нетерпением ждут министерскую встречу Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, вместе именуемых ОПЕК+, которая запланирована на 3 февраля.

Группа ведущих производителей нефти ОПЕК+ намерена обсудить усилия Трампа по увеличению добычи нефти в США и занять общую позицию по этому вопросу, заявил Казахстан в среду. россия также является членом группы ОПЕК+.

Трамп публично призвал ОПЕК и ее ведущего члена, Саудовскую Аравию, снизить цены на нефть, заявив, что это положит конец войне в Украине. Он также разработал программу максимизации добычи нефти и газа в США, которая уже является крупнейшей в мире.

Нефть дешевеет на фоне повторного призыва Трампа к ОПЕК снизить цены

Однако аналитики считают, что ценовая война между США и ОПЕК+ маловероятна, поскольку она может навредить обеим сторонам.

"Ценовая война с США будет заключаться в том, что производители ОПЕК+ будут максимально увеличивать свою добычу, чтобы снизить цены и и привести к падению добычи сланцев", - заявили в своей заметке аналитики BMI, подразделения Fitch Group.

Они прогнозируют, что цены на нефть марки Brent могут упасть ниже 50 долларов, поскольку ОПЕК+ может задействовать более 5 миллионов баррелей нефти в день в своих резервных мощностях, что приведет к падению добычи сланцевой нефти в США вместе с ценами.