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Нефть дешевеет на фоне повторного призыва Трампа к ОПЕК снизить цены

Нефть дешевеет на фоне повторного призыва Трампа к ОПЕК снизить цены

Киев  •  УНН

 • 12892 просмотра

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Нефть Brent упала до $77,97 после призыва Трампа к ОПЕК снизить цены для ослабления России. Трамп угрожает санкциями и предлагает встречу с Путиным для обсуждения войны в Украине.

Нефть подешевела в понедельник после того, как президент США Трамп призвал ОПЕК снизить цены после объявления широкомасштабных мер по увеличению добычи нефти и газа в США в первую неделю своего пребывания в должности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 53 цента, или на 0,68%, до $77,97 за баррель к 04:30 по Гринвичу (06:30 по Киеву) после роста на 21 цент в пятницу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $74,16 за баррель, снизившись на 50 центов, или на 0,67%.

Трамп в пятницу повторил свой призыв к Организации стран-экспортеров нефти снизить цены на нефть, чтобы нанести ущерб финансам богатой нефтью россии и помочь положить конец войне в Украине, пишет издание.

"Один из способов быстро это остановить - это чтобы ОПЕК перестала зарабатывать так много денег и снизила цены на нефть... Эта война прекратится немедленно", - сказал Трамп.

Трамп также пригрозил ударить по россии "и другим странам-участницам" налогами, пошлинами и санкциями, если соглашение о прекращении войны в Украине не будет достигнуто в ближайшее время.

российский диктатор владимир путин заявил в пятницу, что он и Трамп должны встретиться, чтобы обсудить войну в Украине и цены на энергоносители.

"Они готовятся к переговорам", - сказал Джон Дрисколл из сингапурской консалтинговой компании JTD Energy, добавив, что это создает волатильность на нефтяных рынках.

Он добавил, что нефтяные рынки, вероятно, немного перекошены в сторону снижения из-за политики Трампа, направленной на увеличение добычи в США, на фоне того, как он стремится обеспечить зарубежные рынки для американской нефти.

"Он захочет отвоевать часть доли рынка ОПЕК, так что в этом смысле он своего рода конкурент", - сказал Дрисколл.

Однако ОПЕК и ее союзники, включая россию, пока не отреагировали на призыв Трампа, а делегаты ОПЕК+ указали на уже существующий план начала увеличения добычи нефти с апреля.

Оба показателя впервые за пять недель снизились на прошлой неделе, на фоне того, как опасения относительно санкций против россии, которые могут нарушить поставки, ослабли.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что не ожидают серьезного удара по российской добыче, поскольку более высокие фрахтовые ставки стимулируют большее предложение неподсанкционных судов для перевозки российской нефти, а углубление дисконта на пострадавший российский сорт ESPO привлекает покупателей, чувствительных к цене.

"Поскольку конечной целью санкций является сокращение доходов от российской нефти, мы предполагаем, что западные политики отдадут приоритет максимизации скидок на российские баррели, а не сокращению российских объемов", - заявили аналитики в своей заметке.

Тем не менее, аналитики JP Morgan заявили, что некоторая премия за риск оправдана, учитывая, что санкции затрагивают почти 20% мирового флота Aframax.

"Применение санкций к российскому энергетическому сектору как рычаг влияния на будущих переговорах может пойти в любом направлении, что указывает на то, что нулевая премия за риск неуместна", - добавили они в записке.

С другой стороны, США быстро отменили планы по введению санкций и пошлин в отношении Колумбии после того, как эта американская страна согласилась принять депортированных мигрантов из Соединенных Штатов, говорится в заявлении Белого дома в воскресенье вечером.

Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США - Белый дом27.01.25, 07:36 • 20889 просмотров

Санкции могли нарушить поставки нефти - в прошлом году Колумбия отправила около 41% своего морского экспорта нефти в США, согласно данным аналитической компании Kpler.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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