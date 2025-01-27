Нафта дешевшає на тлі повторного заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни

Нафта подешевшала в понеділок після того, як президент США Трамп закликав ОПЕК знизити ціни після оголошення широкомасштабних заходів щодо збільшення видобутку нафти і газу в США в перший тиждень свого перебування на посаді, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 53 центи, або на 0,68%, до $77,97 за барель до 04:30 за Грінвічем (06:30 за Києвом) після зростання на 21 цент у п'ятницю.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $74,16 за барель, знизившись на 50 центів, або на 0,67%.

Трамп у п'ятницю повторив свій заклик до Організації країн-експортерів нафти знизити ціни на нафту, щоб завдати шкоди фінансам багатою нафтою росії та допомогти покласти край війні в Україні, пише видання.

"Один із способів швидко це зупинити - це щоб ОПЕК перестала заробляти так багато грошей і знизила ціни на нафту... Ця війна припиниться негайно", - сказав Трамп.

Трамп також пригрозив вдарити по росії "та інших країнах-учасницях" податками, митами та санкціями, якщо угоди про припинення війни в Україні не буде досягнуто найближчим часом.

російський диктатор володимир путін заявив у п'ятницю, що він та Трамп мають зустрітися, щоб обговорити війну в Україні та ціни на енергоносії.

"Вони готуються до переговорів", - сказав Джон Дрісколл із сінгапурської консалтингової компанії JTD Energy, додавши, що це створює волатильність на нафтових ринках.

Він додав, що нафтові ринки, імовірно, трохи перекошені у бік зниження через політику Трампа, спрямовану на збільшення видобутку у США, на тлі того, як він прагне забезпечити закордонні ринки для американської нафти.

"Він захоче відвоювати частину частки ринку ОПЕК, так що в цьому сенсі він свого роду конкурент", - сказав Дрісколл.

Однак ОПЕК та її союзники, включаючи росію, поки що не відреагували на заклик Трампа, а делегати ОПЕК+ вказали на вже існуючий план початку збільшення видобутку нафти з квітня.

Обидва показники вперше за п'ять тижнів знизилися минулого тижня, на тлі того, як побоювання щодо санкцій проти росії, які можуть порушити поставки, ослабли.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що не очікують серйозного удару по російському видобутку, оскільки вищі фрахтові ставки стимулюють більшу пропозицію непідсанкційних суден для перевезення російської нафти, а поглиблення дисконту на постраждалий російський сорт ESPO приваблює покупців, чутливих до ціни.

"Оскільки кінцевою метою санкцій є скорочення доходів від російської нафти, ми припускаємо, що західні політики віддадуть пріоритет максимізації знижок на російські барелі, а не скорочення російських обсягів", - заявили аналітики у своїй замітці.

Тим не менш, аналітики JP Morgan заявили, що деяка премія за ризик виправдана, враховуючи, що санкції зачіпають майже 20% світового флоту Aframax.

"Застосування санкцій до російського енергетичного сектора як важіль впливу на майбутніх переговорах може піти в будь-якому напрямку, що вказує на те, що нульова премія за ризик недоречна", - додали вони в записці.

З іншого боку, США швидко скасували плани щодо введення санкцій та мит щодо Колумбії після того, як ця американська країна погодилася прийняти депортованих мігрантів зі Сполучених Штатів, йдеться у заяві Білого дому у неділю ввечері.

Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США - Білий дім

Санкції могли порушити постачання нафти - минулого року Колумбія відправила близько 41% свого морського експорту нафти до США, згідно з даними аналітичної компанії Kpler.