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Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди

Киев • УНН

 • 13358 просмотра

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты о Defence City, предусматривающие налоговые и таможенные льготы для предприятий ОПК. Однако авиационная отрасль может остаться вне режима из-за жестких критериев, что ставит под угрозу ее потенциал и обороноспособность страны.

Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди

Defence City получил первый «зеленый свет» в Верховной Раде – программы налоговой и регуляторной поддержки для предприятий ОПК. В то же время эксперты предостерегают: действующая модель может обойти одну из ключевых отраслей – авиационную. Существует риск, что даже ведущие игроки самолетостроения останутся вне режима. На фоне призыва Даниила Гетманцева к совместной работе над законопроектами, остается открытым вопрос: учтут ли потребности тех, кто обеспечивает воздушное прикрытие и модернизацию боевой авиации? УНН решил разобраться в ситуации.

Системная поддержка: наконец, но для всех ли важных участников?

16 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении три ключевых законопроекта, имеющих целью введение специального правового режима Defence City – для поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные льготы для участников специального режима – до 2036 года.

Накануне голосования эксперты отмечали, что это лишь первые шаги в создании системного механизма поддержки стратегических отраслей, в котором Украина нуждалась уже давно.

Сейчас председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал экспертную среду присоединиться к дальнейшей проработке законопроектов:

С целью его дальнейшего усовершенствования приглашаю всех желающих принять участие в доработке проектов, подавать свои предложения, ведь все мы заинтересованы в том, чтобы предложить нашей ключевой ныне отрасли лучшие условия для дальнейшей работы

- отметил народный депутат.

Авиация вне фокуса? Отрасль бьет тревогу

В то же время представители авиационной отрасли уже неоднократно публично заявляли о риске исключения своего сектора из круга потенциальных резидентов Defence City – несмотря на его критическую роль в поддержке, ремонте и модернизации авиационного парка, который эксплуатируют украинские военные. Отраслевые эксперты указывают на то, что действующая редакция законопроектов фактически ограничивает возможность участия большинства самолетостроительных и авиаремонтных предприятий, поскольку требует, чтобы доля оборонной продукции составляла не менее 90% в структуре дохода. Однако даже флагманы отрасли – такие как ГП "Антонов", "Мотор Сич" и другие частные исполнители государственных контрактов – не соответствуют этим критериям и могут остаться вне инициативы Defence City.

Это происходит на фоне отмены с 1 января 2025 года всех предыдущих налоговых преференций для авиастроителей – льгот, которые действовали еще до начала полномасштабной российской агрессии против Украины. В то же время именно эти предприятия в условиях сегодняшнего дня остаются ключевыми исполнителями критически важных оборонных задач: осуществляют ремонт и модернизацию вертолетов и самолетов советского производства, адаптируют авиатехнику к современным условиям ведения войны, изготавливают комплектующие, обеспечивают техническую поддержку боевых машин, которые ежедневно выполняют боевые, эвакуационные, логистические и другие критически важные задачи на фронте.

Игнорирование потребностей авиационной отрасли в рамках Defence City создает серьезные риски для государства. Прежде всего это потеря технического потенциала: без льгот предприятия не смогут вкладывать средства в разработки и модернизацию, что может остановить производство и привести к потере специалистов. Это напрямую влияет на обороноспособность, ведь именно авиапром обеспечивает ремонт и адаптацию техники для фронта. Сворачивание внутреннего производства также усилит зависимость от импорта, уменьшит автономию в критических сферах и повысит расходы. Кроме того, без поддержки авиации, государство потеряет шанс иметь отрасль как мощный двигатель послевоенного экономического роста.

Поправки в действии: что предлагают депутаты

На фоне рисков представители Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже подали ряд поправок, которые позволят авиационным предприятиям также стать полноценными резидентами Defence City. Среди ключевых предложений – снижение требования по доле оборонной продукции в структуре дохода предприятия с 90% до 40-50%, учет оборонных контрактов не только за квартал, но и за год, а также включение в перечень допустимых видов деятельности таких направлений, как двигателестроение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация авиационной техники, изготовление комплектующих и другие стратегические шаги. Кроме того, речь идет об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования в развитие предприятий, освобождении от НДС и земельного налога, предоставлении таможенных преференций для импорта критического оборудования, введении государственных гарантий и страхования экспортных контрактов, а также исключении положения об обязательном возврате налогов предприятиями в случае изменения критериев участия в режиме.

Не потерять стратегическую высоту

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что поданные поправки выглядят не только уместными, но и критически необходимыми. Они способны исправить дисбаланс в подходе к стратегическим отраслям, обеспечить участие авиационного сектора в системе государственной поддержки и сохранить национальную авиационную способность в критический для страны период.

Defence City – это значимая инициатива для развития и модернизации ОПК, но без внесения корректив для самолетостроительной отрасли она обречена стать неполной. Учитывая это, окончательное принятие законопроектов о Defence City должно сопровождаться реальным учетом потребностей всех ключевых направлений оборонно-промышленного комплекса, в частности авиастроения. Только при таком условии специальный режим станет действенным инструментом восстановления, модернизации и развития сектора, который обеспечивает воздушное прикрытие фронта и может сыграть ведущую роль в послевоенном экономическом росте Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитикапубликации
Мотор Січ
Даниил Гетманцев
Верховная Рада
Украина
Tesla
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