Нафтові ціни завмерли в очікуванні ясності щодо мит Трампа для Канади та Мексики

Ціни на нафту майже не змінилися в четвер, на тлі того, як ринки готувалися до загрози запровадження мит президентом США Дональдом Трампом для Мексики та Канади, двох найбільших постачальників нафти в США, та чекали на зустріч виробників ОПЕК+, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 7 центів, або 0,09%, до $76,51 за барель на 07:38 за Грінвічем (09:38 за Києвом). Ф'ючерси на нафту США марки WTI майже не змінилися, піднявшись на 2 центи, або на 0,03%, до $72,64. У середу ціни на ф’ючерси на нафту США встановилися на найнижчій позначці цього року.

Трамп, як і раніше, планує виконати свою обіцянку ввести тарифи для Канади та Мексики в суботу, повідомила журналістам у вівторок прессекретар Білого дому Каролін Лівітт.

Трамп готує ввести мита на Канаду та Мексику з 1 лютого - Reuters

Кандидат Трампа на посаду голови Міністерства торгівлі США Говард Лютнік заявив у середу, що Канада та Мексика можуть уникнути мит, якщо швидко закриють свої кордони для фентанілу, пообіцявши при цьому сповільнити прогрес Китаю в області штучного інтелекту.

Аналітик ринку IG Тоні Сікамор не очікує великого впливу на нафтові ринки від обіцянки Трампа запровадити мита, оскільки трейдери вже врахували можливий крок. "(Це) головна причина, через яку сира нафта торгується там, де вона є", - сказав він.

Що стосується попиту, запаси нафти в США зросли на 3,46 млн барелів минулого тижня, що приблизно відповідає прогнозу аналітиків про зростання на 3,19 млн барелів, на тлі того, як зимові шторми, що обрушилися на країну минулого тижня, вдарили по попиту.

Що стосується постачань, експорт нафти із західних портів росії у лютому має впасти на 8% порівняно з січневим планом, на тлі того, як москва збільшує переробку, кажуть трейдери та підрахунки Reuters, після того, як останні санкції США скоротили експорт нафти.

Інвестори також з нетерпінням чекають на міністерську зустріч Організації країн-експортерів нафти та її союзників, разом іменованих ОПЕК+, яка запланована на 3 лютого.

Група провідних виробників нафти ОПЕК+ має намір обговорити зусилля Трампа щодо збільшення видобутку нафти в США та зайняти спільну позицію з цього питання, заявив Казахстан у середу. росія також є членом групи ОПЕК+.

Трамп публічно закликав ОПЕК та її провідного члена, Саудівську Аравію, знизити ціни на нафту, заявивши, що це покладе край війні в Україні. Він також розробив програму максимізації видобутку нафти та газу в США, яка вже є найбільшою у світі.

Нафта дешевшає на тлі повторного заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни

Проте аналітики вважають, що цінова війна між США та ОПЕК+ є малоймовірною, оскільки вона може нашкодити обом сторонам.

"Цінова війна зі США полягатиме в тому, що виробники ОПЕК+ максимально збільшуватимуть свій видобуток, щоб знизити ціни і та призвести до падіння видобутку сланців", - заявили у своїй замітці аналітики BMI, підрозділу Fitch Group.

Вони прогнозують, що ціни на нафту марки Brent можуть впасти нижче 50 доларів, оскільки ОПЕК+ може задіяти понад 5 мільйонів барелів нафти на день у своїх резервних потужностях, що призведе до падіння видобутку сланцевої нафти у США разом із цінами.