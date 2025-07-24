«Укрзалізниця» усиливает проверку документов перед посадкой: что известно

Во время посадки пассажиров в поезда будет усилена проверка со стороны железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

В последние дни мы получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами — в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира - говорится в сообщении.

Поэтому Укрзализныця усиливает проверку документов перед посадкой:

на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;

поездные бригады получили дополнительные указания относительно тщательной сверки данных.

Укрзализныця уже имеет ряд инструментов контроля, которые работают более двух лет:

для приобретения билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через Дию;

сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам;

OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты — если видите такие объявления, сообщайте нам.

Мы стремимся дать каждому честному украинскому пассажиру возможность беспрепятственно приобрести билет в нужном направлении, - добавили в Укрзализныце - добавили в Укрзализныце.

Укрзализныця продолжает выделять резерв билетов для военнослужащих, предоставлять приоритет детским группам из прифронтовых регионов, а также везти в своих вагонах раненых, внутренне перемещенных лиц и международную дипломатию.

Напомним

АО "Укрзализныця" и Минразвития обновили правила перевозки животных, разрешив крупным собакам путешествовать во всех типах вагонов при условии выкупа мест. Маленькие животные теперь могут находиться в купе без жесткой переноски, а служебные собаки Сил обороны ездят бесплатно.