«Укрзалізниця» усиливает проверку документов перед посадкой: что известно
Киев • УНН
«Укрзалізниця» усиливает проверку документов пассажиров перед посадкой на поезда из-за обращений о ненадлежащем контроле. Железнодорожники будут тщательнее сверять данные, а на станциях будут работать группы военизированной охраны.
Во время посадки пассажиров в поезда будет усилена проверка со стороны железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.
В последние дни мы получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами — в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира
Поэтому Укрзализныця усиливает проверку документов перед посадкой:
- на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;
- поездные бригады получили дополнительные указания относительно тщательной сверки данных.
Укрзализныця уже имеет ряд инструментов контроля, которые работают более двух лет:
- для приобретения билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через Дию;
- сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам;
- OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты — если видите такие объявления, сообщайте нам.
Мы стремимся дать каждому честному украинскому пассажиру возможность беспрепятственно приобрести билет в нужном направлении, - добавили в Укрзализныце
Укрзализныця продолжает выделять резерв билетов для военнослужащих, предоставлять приоритет детским группам из прифронтовых регионов, а также везти в своих вагонах раненых, внутренне перемещенных лиц и международную дипломатию.
Напомним
АО "Укрзализныця" и Минразвития обновили правила перевозки животных, разрешив крупным собакам путешествовать во всех типах вагонов при условии выкупа мест. Маленькие животные теперь могут находиться в купе без жесткой переноски, а служебные собаки Сил обороны ездят бесплатно.