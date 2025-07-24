Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою: що відомо
Київ • УНН
Укрзалізниця посилює перевірку документів пасажирів перед посадкою на поїзди через звернення щодо неналежного контролю. Залізничники ретельніше звірятимуть дані, а на станціях працюватимуть групи воєнізованої охорони.
Під час посадки пасажирів у поїзди буде посилена перевірка з боку залізничників. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.
Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира
Відтак Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою:
- на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;
- поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.
Укрзалізниця вже має низку інструментів контролю, які працюють понад два роки:
- для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;
- сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;
- OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки — якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам.
Ми прагнемо дати кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку, - додали в Укрзалізниці
Укрзалізниця продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти в своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію.
Нагадаємо
АТ "Укрзалізниця" та Мінрозвитку оновили правила перевезення тварин, дозволивши великим собакам подорожувати в усіх типах вагонів за умови викупу місць. Маленькі тварини тепер можуть перебувати в купе без жорсткої переноски, а службові собаки Сил оборони їздять безкоштовно.