Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою: що відомо

Під час посадки пасажирів у поїзди буде посилена перевірка з боку залізничників. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.

Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира - йдеться у повідомленні.

Відтак Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою:

на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;

поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

Укрзалізниця вже має низку інструментів контролю, які працюють понад два роки:

для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;

сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;

OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки — якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам.

Ми прагнемо дати кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку, - додали в Укрзалізниці - додали в Укрзалізниці.

Укрзалізниця продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти в своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію.

Нагадаємо

АТ "Укрзалізниця" та Мінрозвитку оновили правила перевезення тварин, дозволивши великим собакам подорожувати в усіх типах вагонів за умови викупу місць. Маленькі тварини тепер можуть перебувати в купе без жорсткої переноски, а службові собаки Сил оборони їздять безкоштовно.