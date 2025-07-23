Правила перевезення тварин в поїздах оновили: що треба знати
Київ • УНН
АТ "Укрзалізниця" та Мінрозвитку оновили правила перевезення тварин, дозволивши великим собакам подорожувати в усіх типах вагонів за умови викупу місць. Маленькі тварини тепер можуть перебувати в купе без жорсткої переноски, а службові собаки Сил оборони їздять безкоштовно.
Правила перевезення тварин в поїздах оновлено, повідомили в АТ "Укрзалізниця" та Мінрозвитку у середу, пише УНН.
Деталі
"Мінрозвитку оновило Правила перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, щоб зробити залізничні подорожі комфортнішими та більш інклюзивними", - вказали у міністерстві.
Що передбачається
Нові правила передбачають:
- Великі собаки (вище 45 см в холці) тепер можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів:
- у швидкісному поїзді Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них;
- у спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення “ріц” (RIC) слід викупити всі місця в купе. (У купе це правило діяло й раніше).
- Службові собаки представників Сил оборони можуть безплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини - але обов'язково з намордником і повідком.
- Маленькі тварини під час подорожі (коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці):
- можуть перебувати в купе без переноски для здорової активності та сну - за умови викупу всіх місць у купе;
- переноска необовʼязково має бути “жорсткою конструкцією” - для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном.
У всіх випадках пасажири мають:
- забезпечити наявність ветеринарних документів на тварину, квитка на тварину, повідка та намордника (для собак великих порід - впродовж всієї подорожі);
- потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.
"У разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій від сусідства з твариною просимо звертатись до провідників або стюардів - поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі", - зазначили в УЗ.
Доповнення
Як вказали в УЗ, перед внесенням на розгляд саме такої редакції правил залізничники провели консультації з UAnimals, фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів.
Перевезення тварин в автобусах: роз'яснили нові правила08.07.25, 14:09 • 1927 переглядiв