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Перевезення тварин в автобусах: роз'яснили нові правила

Київ • УНН

 • 282 перегляди

В Україні вперше затверджено єдині правила перевезення тварин в міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Вони визначають умови транспортування тварин різного розміру та ваги, вимагаючи ветеринарний документ.

Перевезення тварин в автобусах: роз'яснили нові правила

В Україні вперше затвердили єдині правила перевезення тварин в автобусах. У чому вони полягають, роз'яснили у Мінрозвитку, пише УНН.

Деталі

Правила розробляли спільно з UAnimals. Стосуються вони перевезення у міжміському та міжнародному автобусному сполученні.

"Це вперше, коли встановлені єдині вимоги щодо умов транспортування тварин в автобусах", - наголосили у міністерстві.

Кабмін вніс зміни до правил транспортування тварин автомобільним транспортом 07.07.25, 16:43 • 1300 переглядiв

Як перевозити тварин

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги: 

  • дрібні тварини (вагою до 10 кг) - собаки, коти, декоративні птахи, гризуни - повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира;
    • собаки середнього та великого розміру (10-45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина;
      • собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті;
        • собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю перевозяться безплатно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку - поряд з особою, яку супроводжують.

          У всіх випадках обов’язково мати ветеринарний документ.

          Детальніше ознайомитись з правилами можна за посиланням.

          Рішення уряду набуває чинності після офіційної публікації. Затверджені правила обов’язкові до виконання всіма перевізниками, які здійснюють внутрішні та міжнародні автобусні перевезення пасажирів.

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          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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