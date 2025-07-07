Кабмін вніс зміни до правил транспортування тварин автомобільним транспортом

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил транспортування тварин автомобільним транспортом. Зокрема, встановлено вимоги до перевезення середніх та великих собак, а також собак-поводирів. Передбачено вимогу щодо обов’язкової наявності ветеринарного паспорту тварини для її перевезення. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, уряд вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та до Правил транспортування тварин з метою чіткого врегулювання питань щодо перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом.

Встановлено вимоги до перевезення середніх та великих собак, а також собак-поводирів. Передбачено вимогу щодо обов’язкової наявності ветеринарного паспорту тварини для її перевезення. Чітко регламентовано права та обов’язки учасників перевезень (автомобільних перевізників, водіїв, пасажирів) в частині перевезення домашніх тварин у салоні транспортного засобу - повідомив Мельничук.

Доповнення

Зазначимо, що наразі зміни до правил ще не опубліковані, проте у квітні Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило проєкт постанови про внесення змін до правил перевезення домашніх тварин.

Відповідно до проєкту, встановлюється поняття "домашні тварини" - собаки, коти, тхори (фретки), дрібні декоративні птахи, гризуни та кролі (крім гризунів та кролів, призначених для виробництва харчових продуктів), які утримуються для особистих некомерційних цілей, у тому числі для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні.

Згідно з документом, водій таксі може відмовити у перевезенні пасажира з твариною, якщо тварина перевозиться без ветеринарного документу.

У разі перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом у салоні транспортного засобу допускається перевозити: дрібних домашніх тварин, малих собак та котів (вагою до 10 кг), кімнатних декоративних птахів у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, кошик, рюкзак, сумка або інша ємність з водонепроникним абсорбуючим дном), що унеможливлюють пошкодження чи забруднення внутрішнього обладнання транспорту та речей пасажирів.

При цьому перевезення має здійснюватися на руках у пасажира, під місцями для сидіння або на сусідньому сидінні за умови викупу сусіднього місця за вартістю проїзду дорослого пасажира і наявності абсорбуючих підстилок для захисту сидіння.

Для перевезення середніх собак (вагою від 10 до 20 кг) та великих собак (вагою від 20 до 45 кг), необхідний намордник та повідок за за умови викупу за вартістю проїзду дорослого пасажира всіх місць, що розміщені поруч з місцем супроводжуючої особи, та не відокремлені від нього перегородкою або проходом.

При цьому розміщення таких собак на місцях для сидіння забороняється. Собака розміщується на підлозі під місцями для сидіння за наявності абсорбуючих підстилок.

Супроводжуюча особа зобов’язана забезпечувати нагляд за собакою, з метою недопущення порушення спокою та безпеки пасажирів і персоналу перевізника.

Перевезення собак-поводирів, що супроводжують осіб з інвалідністю здійснюється за наявності намордника та повідка. Собака-поводир повинна знаходитись поруч з пасажиром, якого супроводжує, та утримуватись на короткому повідку.

В усіх випадках пасажир повинен забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час перевезення тварин, у разі порушення яких забезпечує їх усунення. Супроводжуюча особа зобов’язується постійно перебувати з твариною протягом всієї поїздки і не залишати наодинці чи під наглядом сторонніх осіб.

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