Подорожі з тваринами: правила та вимоги під час війни
Київ • УНН
Через війну правила подорожей з тваринами змінилися. Важливо враховувати вимоги країн транзиту та зробити необхідні щеплення.
Через повномасштабну збройну агресію російської федерації правила подорожей вкрай змінились. У зв’язку з цим, тим громадянам, хто ніколи не виїжджав за кордон з чотирилапим другом, буде вкрай важко розібратися в даній проблемі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Деталі
Для початку необхідно розуміти, які правила існують в інших країнах. Відповідну інформацію можна переглянути на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.
Через закритість повітряного простору, треба не лише дотримуватися вимог тієї країни, яку збираєтесь відвідати, а й країни/країн, через які ви йдете транзитом.
Також треба завітати до до лікаря ветеринарної медицини, щоб зробити чипування та щеплення проти сказу. Сьогодні в Україні існують 3 уповноважені акредитовані лабораторії, в яких роблять тест на рівень антитіл до збудника сказу:
- Державний науково-дослідний інститут лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи: м. Київ-151, вул. Донецька,
30, 03151;
- ТОВ «НеоВетлаб Україна»: м. Київ, вул. Академіка
Вільямса, 11, буд. 1, кв. 101, 03191;
- Державний науково-контрольний інститут біотехнології
та штамів мікроорганізмів. Кафедра біотехнології та контролю якості вірусних
препаратів: м. Київ, вул. Донецька, 30, 03151.
Нагадаємо
У Дніпровському районі Києва відкрилася кав'ярня з поросятами. Це викликало дискусії про експлуатацію тварин. Хоча власники запевняють, що піклуються про тварин, зоозахисники написали заяву.