Из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации правила путешествий крайне изменились. В связи с этим, тем гражданам, кто никогда не выезжал за границу с четвероногим другом, будет крайне трудно разобраться в данной проблеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Детали

Для начала необходимо понимать, какие правила существуют в других странах. Соответствующую информацию можно просмотреть на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы.

Из-за закрытости воздушного пространства, надо не только соблюдать требования той страны, которую собираетесь посетить, но и страны/стран, через которые вы идете транзитом.

Также надо посетить врача ветеринарной медицины, чтобы сделать чипирование и прививку против бешенства. Сегодня в Украине существуют 3 уполномоченные аккредитованные лаборатории, в которых делают тест на уровень антител к возбудителю бешенства:

Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы: г. Киев-151, ул. Донецкая, 30, 03151;

ООО «НеоВетлаб Украина»: г. Киев, ул. Академика Вильямса, 11, дом. 1, кв. 101, 03191;

Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов. Кафедра биотехнологии и контроля качества вирусных препаратов: г. Киев, ул. Донецкая, 30, 03151.

Напомним

В Днепровском районе Киева открылась кофейня с поросятами. Это вызвало дискуссии об эксплуатации животных. Хотя владельцы уверяют, что заботятся о животных, зоозащитники написали заявление.