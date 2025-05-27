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## Подорожі з тваринами: правила та вимоги під час війни В умовах воєнного стану питання безпечного переміщення з домашніми улюбленцями набуває особливої актуальності. Як подбати про тварину під час евакуації та які документи необхідні для перетину кордону? **Транспортування тварин в Україні** В Україні діють загальні правила транспортування тварин, які, втім, можуть бути адаптовані до умов воєнного стану. Основні моменти: * **Транспорт:** Для перевезення тварин використовуйте переноски, клітки або інші спеціальні контейнери. Важливо, щоб тварині було комфортно та безпечно. * **Документи:** Майте при собі ветеринарний паспорт тварини з актуальними щепленнями, особливо проти сказу. * **Правила перевізника:** Уточнюйте правила перевезення тварин у конкретного перевізника (залізниця, автобус, авіакомпанія). Вони можуть відрізнятися. * **Вакцинація:** Подбайте про наявність актуальних вакцинацій, особливо проти сказу. * **Ідентифікація:** Тварина повинна мати чітку ідентифікацію (нашийник з биркою, мікрочіп). **Перетин кордону з тваринами** Умови перетину кордону з тваринами можуть змінюватися в залежності від країни призначення. Загалом, необхідно мати: * **Ветеринарний паспорт:** Міжнародного зразка з інформацією про вакцинації, дегельмінтизацію та обробку від ектопаразитів. * **Мікрочіп:** Тварина повинна бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа. * **Тест на титр антитіл до сказу:** (у деяких випадках) Проводиться заздалегідь у акредитованій лабораторії. * **Ветеринарне свідоцтво:** Форма №1 (актуальна протягом 72 годин). Отримати у державній ветеринарній клініці. * **Дозвіл на ввезення:** (у деяких випадках) Уточнюйте вимоги країни призначення. **Спрощені правила перетину кордону** В умовах війни багато країн спростили правила ввезення тварин з України. Проте, рекомендується: * Заздалегідь зв'язатися з ветеринарною службою країни, куди ви плануєте евакуюватися. * Уточнити актуальні вимоги та можливі спрощення. * Бути готовим до проходження карантину (у деяких випадках). **Рекомендації для власників тварин** * **Запас кормів та ліків:** Забезпечте достатній запас корму, води та необхідних ліків для тварини на час подорожі. * **Заспокійливі засоби:** (за потреби) Проконсультуйтеся з ветеринаром щодо використання заспокійливих засобів для тварини під час переїзду. * **Психологічний комфорт:** Намагайтеся створити для тварини максимально комфортні умови під час подорожі. Візьміть з собою улюблені іграшки або лежанку. * **Інформація:** Слідкуйте за оновленнями правил перетину кордону та транспортування тварин. **Корисні ресурси** * Державна прикордонна служба України * Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) * Ветеринарні служби країн ЄС **Пам'ятайте:** Ваша відповідальність – забезпечити безпеку та комфорт вашого улюбленця під час евакуації. Заздалегідь плануйте подорож та збирайте необхідні документи.

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Из-за войны правила путешествий с животными изменились. Важно учитывать требования стран транзита и сделать необходимые прививки.

## Подорожі з тваринами: правила та вимоги під час війни В умовах воєнного стану питання безпечного переміщення з домашніми улюбленцями набуває особливої актуальності. Як подбати про тварину під час евакуації та які документи необхідні для перетину кордону? **Транспортування тварин в Україні** В Україні діють загальні правила транспортування тварин, які, втім, можуть бути адаптовані до умов воєнного стану. Основні моменти: * **Транспорт:** Для перевезення тварин використовуйте переноски, клітки або інші спеціальні контейнери. Важливо, щоб тварині було комфортно та безпечно. * **Документи:** Майте при собі ветеринарний паспорт тварини з актуальними щепленнями, особливо проти сказу. * **Правила перевізника:** Уточнюйте правила перевезення тварин у конкретного перевізника (залізниця, автобус, авіакомпанія). Вони можуть відрізнятися. * **Вакцинація:** Подбайте про наявність актуальних вакцинацій, особливо проти сказу. * **Ідентифікація:** Тварина повинна мати чітку ідентифікацію (нашийник з биркою, мікрочіп). **Перетин кордону з тваринами** Умови перетину кордону з тваринами можуть змінюватися в залежності від країни призначення. Загалом, необхідно мати: * **Ветеринарний паспорт:** Міжнародного зразка з інформацією про вакцинації, дегельмінтизацію та обробку від ектопаразитів. * **Мікрочіп:** Тварина повинна бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа. * **Тест на титр антитіл до сказу:** (у деяких випадках) Проводиться заздалегідь у акредитованій лабораторії. * **Ветеринарне свідоцтво:** Форма №1 (актуальна протягом 72 годин). Отримати у державній ветеринарній клініці. * **Дозвіл на ввезення:** (у деяких випадках) Уточнюйте вимоги країни призначення. **Спрощені правила перетину кордону** В умовах війни багато країн спростили правила ввезення тварин з України. Проте, рекомендується: * Заздалегідь зв'язатися з ветеринарною службою країни, куди ви плануєте евакуюватися. * Уточнити актуальні вимоги та можливі спрощення. * Бути готовим до проходження карантину (у деяких випадках). **Рекомендації для власників тварин** * **Запас кормів та ліків:** Забезпечте достатній запас корму, води та необхідних ліків для тварини на час подорожі. * **Заспокійливі засоби:** (за потреби) Проконсультуйтеся з ветеринаром щодо використання заспокійливих засобів для тварини під час переїзду. * **Психологічний комфорт:** Намагайтеся створити для тварини максимально комфортні умови під час подорожі. Візьміть з собою улюблені іграшки або лежанку. * **Інформація:** Слідкуйте за оновленнями правил перетину кордону та транспортування тварин. **Корисні ресурси** * Державна прикордонна служба України * Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) * Ветеринарні служби країн ЄС **Пам'ятайте:** Ваша відповідальність – забезпечити безпеку та комфорт вашого улюбленця під час евакуації. Заздалегідь плануйте подорож та збирайте необхідні документи.

Из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации правила путешествий крайне изменились. В связи с этим, тем гражданам, кто никогда не выезжал за границу с четвероногим другом, будет крайне трудно разобраться в данной проблеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Детали

Для начала необходимо понимать, какие правила существуют в других странах. Соответствующую информацию можно просмотреть на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы.

Из-за закрытости воздушного пространства, надо не только соблюдать требования той страны, которую собираетесь посетить, но и страны/стран, через которые вы идете транзитом.

Также надо посетить врача ветеринарной медицины, чтобы сделать чипирование и прививку против бешенства. Сегодня в Украине существуют 3 уполномоченные аккредитованные лаборатории, в которых делают тест на уровень антител к возбудителю бешенства:

  • Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы: г. Киев-151, ул. Донецкая, 30, 03151;
    • ООО «НеоВетлаб Украина»: г. Киев, ул. Академика Вильямса, 11, дом. 1, кв. 101, 03191;
      • Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов. Кафедра биотехнологии и контроля качества вирусных препаратов: г. Киев, ул. Донецкая, 30, 03151.

        Напомним

        В Днепровском районе Киева открылась кофейня с поросятами. Это вызвало дискуссии об эксплуатации животных. Хотя владельцы уверяют, что заботятся о животных, зоозащитники написали заявление.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

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