Кабмин внес изменения в правила транспортировки животных автомобильным транспортом

Кабинет Министров внес изменения в правила транспортировки животных автомобильным транспортом. В частности, установлены требования к перевозке средних и крупных собак, а также собак-поводырей. Предусмотрено требование об обязательном наличии ветеринарного паспорта животного для его перевозки. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, правительство внесло изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта и в Правила транспортировки животных с целью четкого урегулирования вопросов по перевозке домашних животных автомобильным транспортом.

Установлены требования к перевозке средних и крупных собак, а также собак-поводырей. Предусмотрено требование об обязательном наличии ветеринарного паспорта животного для его перевозки. Четко регламентированы права и обязанности участников перевозок (автомобильных перевозчиков, водителей, пассажиров) в части перевозки домашних животных в салоне транспортного средства - сообщил Мельничук.

Дополнение

Отметим, что пока изменения в правила еще не опубликованы, однако в апреле Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало проект постановления о внесении изменений в правила перевозки домашних животных.

Согласно проекту, устанавливается понятие "домашние животные" - собаки, кошки, хорьки (фретки), мелкие декоративные птицы, грызуны и кролики (кроме грызунов и кроликов, предназначенных для производства пищевых продуктов), которые содержатся для личных некоммерческих целей, в том числе для удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении.

Согласно документу, водитель такси может отказать в перевозке пассажира с животным, если животное перевозится без ветеринарного документа.

В случае перевозки домашних животных автомобильным транспортом в салоне транспортного средства допускается перевозить: мелких домашних животных, малых собак и кошек (весом до 10 кг), комнатных декоративных птиц в специальных средствах для перевозки (клетка, контейнер, ящик, корзина, рюкзак, сумка или другая емкость с водонепроницаемым абсорбирующим дном), исключающих повреждение или загрязнение внутреннего оборудования транспорта и вещей пассажиров.

При этом перевозка должна осуществляться на руках у пассажира, под местами для сидения или на соседнем сиденье при условии выкупа соседнего места по стоимости проезда взрослого пассажира и наличии абсорбирующих подстилок для защиты сиденья.

Для перевозки средних собак (весом от 10 до 20 кг) и крупных собак (весом от 20 до 45 кг) необходим намордник и поводок при условии выкупа по стоимости проезда взрослого пассажира всех мест, расположенных рядом с местом сопровождающего лица, и не отделенных от него перегородкой или проходом.

При этом размещение таких собак на местах для сидения запрещается. Собака размещается на полу под местами для сидения при наличии абсорбирующих подстилок.

Сопровождающее лицо обязано обеспечивать надзор за собакой, с целью недопущения нарушения спокойствия и безопасности пассажиров и персонала перевозчика.

Перевозка собак-поводырей, сопровождающих лиц с инвалидностью, осуществляется при наличии намордника и поводка. Собака-поводырь должна находиться рядом с пассажиром, которого сопровождает, и удерживаться на коротком поводке.

Во всех случаях пассажир должен обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований при перевозке животных, в случае нарушения которых обеспечивает их устранение. Сопровождающее лицо обязуется постоянно находиться с животным в течение всей поездки и не оставлять наедине или под присмотром посторонних лиц.

## Подорожі з тваринами: правила та вимоги під час війни В умовах воєнного стану питання безпечного переміщення з домашніми улюбленцями набуває особливої актуальності. Як подбати про тварину під час евакуації та які документи необхідні для перетину кордону? **Транспортування тварин в Україні** В Україні діють загальні правила транспортування тварин, які, втім, можуть бути адаптовані до умов воєнного стану. Основні моменти: * **Транспорт:** Для перевезення тварин використовуйте переноски, клітки або інші спеціальні контейнери. Важливо, щоб тварині було комфортно та безпечно. * **Документи:** Майте при собі ветеринарний паспорт тварини з актуальними щепленнями, особливо проти сказу. * **Правила перевізника:** Уточнюйте правила перевезення тварин у конкретного перевізника (залізниця, автобус, авіакомпанія). Вони можуть відрізнятися. * **Вакцинація:** Подбайте про наявність актуальних вакцинацій, особливо проти сказу. * **Ідентифікація:** Тварина повинна мати чітку ідентифікацію (нашийник з биркою, мікрочіп). **Перетин кордону з тваринами** Умови перетину кордону з тваринами можуть змінюватися в залежності від країни призначення. Загалом, необхідно мати: * **Ветеринарний паспорт:** Міжнародного зразка з інформацією про вакцинації, дегельмінтизацію та обробку від ектопаразитів. * **Мікрочіп:** Тварина повинна бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа. * **Тест на титр антитіл до сказу:** (у деяких випадках) Проводиться заздалегідь у акредитованій лабораторії. * **Ветеринарне свідоцтво:** Форма №1 (актуальна протягом 72 годин). Отримати у державній ветеринарній клініці. * **Дозвіл на ввезення:** (у деяких випадках) Уточнюйте вимоги країни призначення. **Спрощені правила перетину кордону** В умовах війни багато країн спростили правила ввезення тварин з України. Проте, рекомендується: * Заздалегідь зв'язатися з ветеринарною службою країни, куди ви плануєте евакуюватися. * Уточнити актуальні вимоги та можливі спрощення. * Бути готовим до проходження карантину (у деяких випадках). **Рекомендації для власників тварин** * **Запас кормів та ліків:** Забезпечте достатній запас корму, води та необхідних ліків для тварини на час подорожі. * **Заспокійливі засоби:** (за потреби) Проконсультуйтеся з ветеринаром щодо використання заспокійливих засобів для тварини під час переїзду. * **Психологічний комфорт:** Намагайтеся створити для тварини максимально комфортні умови під час подорожі. Візьміть з собою улюблені іграшки або лежанку. * **Інформація:** Слідкуйте за оновленнями правил перетину кордону та транспортування тварин. **Корисні ресурси** * Державна прикордонна служба України * Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) * Ветеринарні служби країн ЄС **Пам'ятайте:** Ваша відповідальність – забезпечити безпеку та комфорт вашого улюбленця під час евакуації. Заздалегідь плануйте подорож та збирайте необхідні документи.