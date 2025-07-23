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Правила перевозки животных в поездах обновили: что нужно знать

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

АО "Укрзализныця" и Минразвития обновили правила перевозки животных, разрешив крупным собакам путешествовать во всех типах вагонов при условии выкупа мест. Маленькие животные теперь могут находиться в купе без жесткой переноски, а служебные собаки Сил обороны ездят бесплатно.

Правила перевозки животных в поездах обновили: что нужно знать

Правила перевозки животных в поездах обновлены, сообщили в АО "Укрзализныця" и Минразвития в среду, пишет УНН.

Детали

"Минразвития обновило Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, чтобы сделать железнодорожные путешествия более комфортными и инклюзивными", - указали в министерстве.

Что предполагается

Новые правила предусматривают:

  1. Крупные собаки (выше 45 см в холке) теперь могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов:
    • в скоростном поезде Интерсити+ при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под сиденьями или возле них;
      • в спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC) следует выкупить все места в купе. (В купе это правило действовало и раньше).
        1. Служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно ехать во всех типах вагонов независимо от размеров животного - но обязательно с намордником и поводком.
          1. Маленькие животные во время путешествия (кошки, собаки мелких пород до 45 см в холке):
            • могут находиться в купе без переноски для здоровой активности и сна - при условии выкупа всех мест в купе;
              • переноска необязательно должна быть "жесткой конструкцией" - для путешествий достаточно современной сумки-переноски, рюкзака-переноски или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном.

                Во всех случаях пассажиры должны:

                • обеспечить наличие ветеринарных документов на животное, билета на животное, поводка и намордника (для собак крупных пород - на протяжении всего путешествия);
                  • позаботиться о комфорте животного и окружающих. 

                    "В случае возникновения дискомфорта или аллергических реакций от соседства с животным просим обращаться к проводникам или стюардам - поездная бригада предложит другое комфортное место для путешествия", - отметили в УЗ.

                    Дополнение

                    Как указали в УЗ, перед внесением на рассмотрение именно такой редакции правил железнодорожники провели консультации с UAnimals, специалистами Минразвития и транспортными экспертами стран-партнеров.

                    Перевозка животных в автобусах: разъяснили новые правила08.07.25, 14:09 • 1927 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    ОбществоЛайфхак
                    Украинская железная дорога
                    Украина
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