Биткоин теряет позиции: цена снизилась до $97,6 тысяч на фоне геополитической напряженности
Киев • УНН
Биткоин снизился до $97,6 тысяч из-за обострения торговой напряженности между США и Китаем. SEC сокращает подразделение по регулированию криптовалют на фоне политики администрации Трампа.
Биткоин продолжил снижаться в среду, не сумев удержаться выше ключевого уровня $100 тысяч, поскольку обострение торговой напряженности между США и Китаем сохраняет осторожность среди инвесторов.
Пишет УНН со ссылкой на Investing.
По состоянию на 1:45 по восточноевропейскому времени (06:55 по Гринвичу) биткоин упал на 1,8%, достигнув $97 601,8. За последние два дня криптовалюта кратковременно превышала отметку $100 000, однако не смогла закрепиться на этом уровне из-за усиления торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином.
Последние обострения начались после того, как США ввели 10-процентные пошлины на китайский импорт, мотивируя это соображениями национальной безопасности. В ответ Китай ввел встречные тарифы на американские товары, в частности сжиженный газ, уголь, нефть и сельскохозяйственную технику.
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Обострение ситуации заставило инвесторов действовать осторожнее, повысив волатильность на рынках. Например, цены на золото достигли рекордных уровней, поскольку трейдеры искали безопасные активы в условиях неопределенности. Неудача биткоина закрепиться выше $100 000 отражает более широкую тенденцию избегания рискованных активов.
В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сокращает свое подразделение по регулированию криптовалют, переназначая юристов в другие ведомства в рамках политики администрации Трампа, направленной на уменьшение контроля за криптовалютным рынком.
Возможное смягчение регуляторного контроля со стороны SEC могло бы стать положительным фактором для биткоина. Однако общие макроэкономические вызовы, в частности обострение торгового спора между крупнейшими экономиками мира, затмили этот потенциальный импульс.
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Влияние сокращения подразделения SEC, занимающегося криптовалютным регулированием, на текущие меры правоприменения остается неопределенным, отмечается в отчете.
Большинство альткоинов демонстрировали сдержанную динамику, торгуясь в узких диапазонах, что свидетельствует об осторожности инвесторов в отношении спекулятивных активов.
Вторая по капитализации криптовалюта Ether выросла на 0,5% до $2 741,53, тогда как XRP, занимающий третье место, снизился на 1,1% до $2,4957. Solana потеряла 0,7%, Polygon оставался почти без изменений, а Cardano снизился на 0,3%. Среди мем-токенов Dogecoin сохранял стабильность.
Напомним
Вчера, биткоин и другие основные криптовалюты выросли на фоне положительной реакции рынка на решение президента США Дональда Трампа отложить введение новых пошлин на Канаду и Мексику.