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Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 5 февраля: гривна укрепилась на 4 копейки

Курс валют на 5 февраля: гривна укрепилась на 4 копейки

Киев  •  УНН

 • 10962 просмотра

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,7558 грн/долл., что укрепило национальную валюту на 4 копейки. На межбанке доллар торгуется по 41,68-41,71 грн, евро - 43,18-43,20 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,7558 грн/долл., что укрепило гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,75 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,11 грн/евро.    Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра: 

  • Доллар можно купить за 42,10 грн, а продать за 41,50 грн в банках.
  • Евро можно купить за 43,50 грн, а продать за 42,80 грн в банках.
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,78-41,80 грн, а евро - по 43,35 - 43,55 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,68 - 41,71 грн/долл. для доллара и 43,18-43,20 грн/евро для евро.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал индексацию пенсий с 1 марта 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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