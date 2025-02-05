Курс валют на 5 февраля: гривна укрепилась на 4 копейки
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,7558 грн/долл., что укрепило национальную валюту на 4 копейки. На межбанке доллар торгуется по 41,68-41,71 грн, евро - 43,18-43,20 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,7558 грн/долл., что укрепило гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,75 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,11 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,10 грн, а продать за 41,50 грн в банках.
- Евро можно купить за 43,50 грн, а продать за 42,80 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,78-41,80 грн, а евро - по 43,35 - 43,55 грн.
На межбанке курсы составляют соответственно 41,68 - 41,71 грн/долл. для доллара и 43,18-43,20 грн/евро для евро.
Напомним
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