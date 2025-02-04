Зеленський заявив, що з 1 березня розпочнеться індексація пенсій

Президент України Володимир Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня, передає УНН.

... уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня - повідомив Зеленський під час відеозвернення.

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Як повідомив Президент, сьогодні урядовці доповіли щодо програм підтримки громадян України та українських бізнесів.

"Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям", - повідомив Зеленський.

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Крім того, за його словами, є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек".

"Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду", - резюмував Зеленський.

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