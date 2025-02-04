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Зеленський заявив, що з 1 березня розпочнеться індексація пенсій

Зеленський заявив, що з 1 березня розпочнеться індексація пенсій

Київ • УНН

 • 53806 перегляди

Президент анонсував індексацію пенсій з 1 березня 2025 року. Також він повідомив про виплату 13 млрд грн за програмою "єПідтримка" та 5 млн користувачів "Національного кешбеку".

Президент України Володимир Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня, передає УНН.

... уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня

- повідомив Зеленський під час відеозвернення.

Деталі

Як повідомив Президент, сьогодні урядовці доповіли щодо програм підтримки громадян України та українських бізнесів. 

"Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям", - повідомив Зеленський.

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Крім того, за його словами, є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек".

"Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду", - резюмував Зеленський.

Чи стане накопичувальна пенсія реальністю в Україні - експерт відповів 30.01.25, 16:34 • 133792 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
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