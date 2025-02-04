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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что с 1 марта начнется индексация пенсий с 1 марта

Зеленский заявил, что с 1 марта начнется индексация пенсий с 1 марта

Киев  •  УНН

 • 10815 просмотра

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Президент анонсировал индексацию пенсий с 1 марта 2025 года. Также он сообщил о выплате 13 млрд грн по программе "еПоддержка" и 5 млн пользователей "Национального кэшбека".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал индексацию пенсий с 1 марта, передает УНН.

... уже готовы на весну с индексацией пенсий, это будет с 1 марта

- сообщил Зеленский во время видеообращения.

Детали

Как сообщил Президент, сегодня чиновники доложили о программах поддержки граждан Украины и украинских бизнесов. 

«Как бы ни было сложно, мы находим средства, чтобы помочь всем украинцам, украинским производителям. Почти 13 миллионов заявок на «еПоддержку», и почти 13 миллиардов гривен выплачено непосредственно украинским семьям», - сообщил Зеленский.

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Кроме того, по его словам, есть уже более 5 миллионов клиентов программы «Национальный кэшбек».

«Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет - я дал соответствующие поручения правительству», - резюмировал Зеленский.

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил30.01.25, 16:34 • 133308 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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