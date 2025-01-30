Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
Киев • УНН
В Украине планируют ввести дополнительную накопительную пенсионную систему с 2026 года. По прогнозам Минсоца, это может увеличить пенсионные выплаты на 15-20% при обязательном накоплении.
В Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему, которая станет дополнительным источником выплат наряду с действующей солидарной моделью. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии журналистке УНН рассказал, что такие счета могут стать важным инструментом для финансовой стабильности страны, но есть одно но.
Дело в том, что накопительная система пенсий вводится, как дополнительная к той, которая уже существует. Она ее не заменяет, а дополняет. Фактически, это второй пенсионный кошелек, который сможет иметь каждый украинец при выходе на пенсию через накопительную систему
Новак говорит, что существующая солидарная система пенсий остается и будет выполнять роль «базовой пенсии», которую начисляет государство, а накопительная часть будет напрямую зависеть от того, какую человек имел зарплату.
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«Пока до конца не понятно, как это будет начисляться или по желанию, или обязательно», - добавил он.
Эксперт пояснил, что лучшая пенсионная система имеет 3 уровня: солидарная (которая работает в Украине), накопительная обязательная и добровольная накопительная.
В обязательно накопительной устанавливается определенный процент от зарплаты, который работодатель при каждой выплате отчисляет на пенсионный счет работника. В свою же очередь, человек сможет снять эти средства только при выходе на пенсию.
Все это время, когда человек работает, как на обычном депозите банк начисляет проценты по пенсионным вкладам и уже, когда работник выходит на пенсию он получает значительную сумму. Условно за 30 лет трудовой деятельности банк начисляет довольно хорошие проценты
По словам экономиста, прогноз Минсоца, что пенсионная реформа увеличит пенсию на 15-20% вполне реальна, если это будет обязательно накопительная система.
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Остаются детали: какой будет накопительная система, какой процент от зарплаты будут отчислять или будет какая-то градация, или процент будет одинаковым для всех
Эксперт говорит, что в целом Украине нужны не только государственные пенсионные фонды, но и частные, из-за вопроса доверия украинцев к вложениям или сбережениям в финансовых учреждениях:
«Из-за того, что мы прошли этап «банкопада», когда главой Нацбанка была Валерия Гонтарева и закрылось более 100 банков, доверие украинцев к финансовым учреждениям было подорвано. По моему мнению, пенсионные счета наиболее целесообразно открывать в государственных банках. Здесь вопрос больше политический», - сказал Новак.
На вопрос журналистки насколько у нас крепкая гривна, чтобы накапливать в долгосрочной перспективе Новак ответил:
«Наличие накопительных пенсионных счетов формирует большой инвестиционный фонд для финансовой системы, ведь это долговременные счета. Также это не только инвестиционные средства, но и элемент поддержания стабильности курса национальной денежной единицы».
Напомним
Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Сейчас разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.