Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

В Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему, которая станет дополнительным источником выплат наряду с действующей солидарной моделью. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии журналистке УНН рассказал, что такие счета могут стать важным инструментом для финансовой стабильности страны, но есть одно но.

Дело в том, что накопительная система пенсий вводится, как дополнительная к той, которая уже существует. Она ее не заменяет, а дополняет. Фактически, это второй пенсионный кошелек, который сможет иметь каждый украинец при выходе на пенсию через накопительную систему - рассказывает эксперт.

Новак говорит, что существующая солидарная система пенсий остается и будет выполнять роль «базовой пенсии», которую начисляет государство, а накопительная часть будет напрямую зависеть от того, какую человек имел зарплату.

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«Пока до конца не понятно, как это будет начисляться или по желанию, или обязательно», - добавил он.

Эксперт пояснил, что лучшая пенсионная система имеет 3 уровня: солидарная (которая работает в Украине), накопительная обязательная и добровольная накопительная.

В обязательно накопительной устанавливается определенный процент от зарплаты, который работодатель при каждой выплате отчисляет на пенсионный счет работника. В свою же очередь, человек сможет снять эти средства только при выходе на пенсию.

Все это время, когда человек работает, как на обычном депозите банк начисляет проценты по пенсионным вкладам и уже, когда работник выходит на пенсию он получает значительную сумму. Условно за 30 лет трудовой деятельности банк начисляет довольно хорошие проценты - рассказал Новак.

По словам экономиста, прогноз Минсоца, что пенсионная реформа увеличит пенсию на 15-20% вполне реальна, если это будет обязательно накопительная система.

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Остаются детали: какой будет накопительная система, какой процент от зарплаты будут отчислять или будет какая-то градация, или процент будет одинаковым для всех - сказал он.

Эксперт говорит, что в целом Украине нужны не только государственные пенсионные фонды, но и частные, из-за вопроса доверия украинцев к вложениям или сбережениям в финансовых учреждениях:

«Из-за того, что мы прошли этап «банкопада», когда главой Нацбанка была Валерия Гонтарева и закрылось более 100 банков, доверие украинцев к финансовым учреждениям было подорвано. По моему мнению, пенсионные счета наиболее целесообразно открывать в государственных банках. Здесь вопрос больше политический», - сказал Новак.

На вопрос журналистки насколько у нас крепкая гривна, чтобы накапливать в долгосрочной перспективе Новак ответил:

«Наличие накопительных пенсионных счетов формирует большой инвестиционный фонд для финансовой системы, ведь это долговременные счета. Также это не только инвестиционные средства, но и элемент поддержания стабильности курса национальной денежной единицы».

Напомним

Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Сейчас разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.