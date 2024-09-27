Минсоц и Минздрав презентуют новый закон, в котором будут продлены "больничные" - Жолнович
Киев • УНН
Министерства социальной политики и здравоохранения планируют презентовать новый закон о продлении срока выплат по больничным. По словам министра Оксаны Жолнович, это позволит людям чувствовать себя спокойнее во время восстановления.
Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения готовятся представить новый закон, который предусматривает продление срока выплат по больничным. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович на GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передает корреспондент УНН.
Некоторые люди не знают, что какой-то инструмент является элементом социальной сферы, как вот страхование. Это первая из наших систем, которая касается всех. Мы начали трансформировать и менять наше социальное страхование. Уже в ближайшее время Минсоц и Минздрав представит новый закон в котором будут продлении «больничные
По ее мнению, это позволит человеку быть уверенным и спокойным более долгий промежуток времени, который ему нужен для восстановления.
Напомним
Министерство здравоохранения Украины работает над реализацией нового проекта по внедрению электронной очереди на эндопротезирование.