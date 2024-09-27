Минсоц и Минздрав презентуют новый закон, в котором будут продлены "больничные" - Жолнович

Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения готовятся представить новый закон, который предусматривает продление срока выплат по больничным. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович на GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передает корреспондент УНН.

Некоторые люди не знают, что какой-то инструмент является элементом социальной сферы, как вот страхование. Это первая из наших систем, которая касается всех. Мы начали трансформировать и менять наше социальное страхование. Уже в ближайшее время Минсоц и Минздрав представит новый закон в котором будут продлении «больничные