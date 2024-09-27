Мінсоц та МОЗ презентують новий закон, в якому будуть подовжені "лікарняні" - Жолнович
Київ • УНН
Міністерства соціальної політики та охорони здоров'я планують презентувати новий закон про подовження терміну виплат за лікарняними. За словами міністерки Оксани Жолнович, це дозволить людям почуватися спокійніше під час відновлення.
Міністерство соціальної політики та Міністерство охорони здоров’я готуються презентувати новий закон, який передбачає подовження терміну виплат за лікарняними. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передає кореспондент УНН.
Деякі люди не знають, що якийсь інструмент є елементом соціальної сфери, як от страхування. Це перша з наших систем, яка торкається всіх. Ми почали трансформувати та змінювати наше соціальне страхування. Вже найближчим часом Мінсоц та МОЗ презентує новий закон в якому будуть подовженні "лікарняні
На її думку, це дозволить людині бути впевненою та спокійною довший проміжок часу, який їй потрібний для відновлення.
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