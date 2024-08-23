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З наступного року в Україні запровадять електронну чергу для отримання ендопротезів - МОЗ

З наступного року в Україні запровадять електронну чергу для отримання ендопротезів - МОЗ

Київ • УНН

 • 12835 перегляди

МОЗ України працює над впровадженням електронної черги на ендопротезування. Проєкт забезпечить прозорий розподіл ендопротезів та планування операцій, а також допоможе викорінити неформальні платежі.

Міністерство охорони здоров’я України працює над реалізацією нового проєкту щодо запровадження електронної черги на ендопротезування. Про це пише УНН з посиланням на МОЗ.

Деталі

У міністерстві пояснюють, що завдяки цьому проєкту пацієнти зможуть отримувати ендопротези через прозору електронну чергу та безоплатно. Адже для цього Міністерство охорони здоров'я України здійснює їх централізовану закупівлю коштом державного бюджету.

Зазначається, що лише у 2024 році ДП "Медичні закупівлі України" на замовлення міністерства здійснило закупівлю 37 809 одиниць ендопротезів кульшового та колінного суглоба на суму понад 520 млн грн.

Більша частина договорів вже підписана, а їхнє постачання заплановане на кінець 2024 року, однак й наразі в закладах охорони здоров’я є залишки ендопротезів, які були закуплені раніше. Цьогоріч вперше проведено трирічну закупівлю ендопротезів, що дозволило отримати найкращі цінові пропозиції, а управління поставками має стати більш ефективним

- резюмували в МОЗ. 

Очікується, що запровадження електронної черги забезпечить прозорий розподіл ендопротезів та черги пацієнтів на операції, планування і виклик пацієнтів на операцію відповідно до черги, облік та реєстрацію всіх операцій в єдиній системі, можливість аналізу, моніторингу та планування закупівель ендопротезів тощо.

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Крім того, передбачається інтеграція системи електронної черги з "Med Data" для отримання бази ендопротезів, які розподілені та використані у медзакладах.

Найближчим часом електронна черга запрацює у тестовому режимі. Водночас буде проведено навчання фахівців для коректного користування системою.

Ми провели аналіз даних з електронної системи охорони здоровʼя, який свідчив, що 48% всіх хірургічних операцій з ендопротезуванням припадали на заклади, куди не розподілялись централізовано закуплені ендопротези. Тобто пацієнти закуповували їх власним коштом, а значить, йшлося про неформальні платежі, які йдуть комусь в кишені. Для того, аби викорінити цю практику та зробити процес максимально прозорим, прийнято рішення про цифровізацію процесу, що стане запобіжником від потенційних зловживань та маніпуляцій. (...) Повноцінний запуск (електронної черги - ред.) очікуємо з січня 2025 року

- зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Довідково

Ендопротезування – це операція, під час якої людині вставляють штучний суглоб замість пошкодженого. Зараз протезувати можуть кульшові суглоби, колінні, плечові, ліктьові та інші.

Нагадаємо

Член комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Сергій Гривко пояснив учасникам бойових дій для того, щоб вирішити проблеми, з якими вони стикаються у цивільному житті, доводиться звертатися до різноманітних інстанцій. За його словами, цю систему треба спростити і зробити більш ефективною.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоЗдоров'я

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