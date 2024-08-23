Со следующего года в Украине введут электронную очередь для получения эндопротезов - Минздрав

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

23 августа 2024, 11:45  •  4788 просмотра

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Минздрав Украины работает над внедрением электронной очереди на эндопротезирование. Проект обеспечит прозрачное распределение эндопротезов и планирование операций, а также поможет искоренить неформальные платежи.

Министерство здравоохранения Украины работает над реализацией нового проекта по внедрению электронной очереди на эндопротезирование. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

В министерстве объясняют, что благодаря этому проекту пациенты смогут получать эндопротезы через прозрачную электронную очередь и бесплатно. Ведь для этого Министерство здравоохранения Украины осуществляет их централизованную закупку за счет государственного бюджета.

Отмечается, что только в 2024 году ГП "Медицинские закупки Украины" по заказу министерства осуществило закупку 37 809 единиц эндопротезов тазобедренного и коленного сустава на сумму более 520 млн грн.

Большая часть договоров уже подписана, а их поставки запланированы на конец 2024 года, однако и сейчас в учреждениях здравоохранения есть остатки эндопротезов, которые были закуплены ранее. В этом году впервые проведена трехлетняя закупка эндопротезов, что позволило получить лучшие ценовые предложения, а управление поставками должно стать более эффективным

- резюмировали в Минздраве. 

Ожидается, что введение электронной очереди обеспечит прозрачное распределение эндопротезов и очереди пациентов на операции, планирование и вызов пациентов на операцию в соответствии с очередью, учет и регистрацию всех операций в единой системе, возможность анализа, мониторинга и планирования закупок эндопротезов и тому подобное.

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Кроме того, предполагается интеграция системы электронной очереди с "Med Data" для получения базы эндопротезов, которые распределены и использованы в медучреждениях.

В ближайшее время электронная очередь заработает в тестовом режиме. В то же время будет проведено обучение специалистов для корректного пользования системой.

Мы провели анализ данных из электронной системы здравоохранения, который свидетельствовал, что 48% всех хирургических операций с эндопротезированием приходились на учреждения, куда не распределялись централизованно закупленные эндопротезы. То есть пациенты закупали их за свой счет, а значит, речь шла о неформальных платежах, которые идут кому-то в карманы. Для того, чтобы искоренить эту практику и сделать процесс максимально прозрачным, принято решение о цифровизации процесса, что станет предохранителем от потенциальных злоупотреблений и манипуляций. (...) Полноценный запуск (электронной очереди - ред.) ожидаем с января 2025 года

- отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Справочно

Эндопротезирование - это операция, во время которой человеку вставляют искусственный сустав вместо поврежденного. Сейчас протезировать могут тазобедренные суставы, коленные, плечевые, локтевые и другие.

Напомним

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