МВД планирует открыть центр ментального здоровья и протезирования - Клименко

МВД планирует открыть центр ментального здоровья и протезирования для ветеранов, вернувшихся с фронта, а также для тех, кто служил в Национальной гвардии, Госпогранслужбе, полиции или ГСЧС. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко на VII Ежегодном международном ветеранском форуме, передает корреспондент УНН.

Мы имеем амбициозную цель открыть центр ментального здоровья и протезирования. Мы знаем, что уже есть проблемы с ПТСР и мы уже готовим наших специалистов и базы, чтобы на этапе отпусков и лечений мы могли приходить на помощь нашим ветеранам - говорит Клименко.

Он отметил, что на сайте МВД есть электронный кабинет пострадавшего, чтобы оставить там свою заявку, чтобы помочь.

Клименко подчеркнул, что помощь предоставляется не только ветеранам, которые вернулись с фронта, но и тем, кто служил в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе, полиции или ГСЧС.

Мы хотим пожизненное сопровождение этих людей, для того, чтобы в самом отдаленном конце нашего государства каждый мог зайти в свой кабинет и сделать запрос на документ, на консультацию, записаться на технический регламент, если это необходимо, если человек получил в свое время протезирование и тому подобное. То есть должна быть эта система, которая постоянно будет подтягивать, каждый может в этой системе авторизоваться, поставить галочку и полностью вся информация, где получил ранения, где проходил лечение, протезирование, какую помощь, это все будет подтягиваться - сказал Клименко.

Напомним

Член комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Сергей Гривко объяснил участникам боевых действий для того, чтобы решить проблемы, с которыми они сталкиваются в гражданской жизни, приходится обращаться в различные инстанции. По его словам, эту систему надо упростить и сделать более эффективной.