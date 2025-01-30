Чи стане накопичувальна пенсія реальністю в Україні - експерт відповів
Київ • УНН
В Україні планують запровадити додаткову накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. За прогнозами Мінсоцу, це може збільшити пенсійні виплати на 15-20% при обов'язковому накопиченні.
В Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему, яка стане додатковим джерелом виплат поряд із чинною солідарною моделлю. Голова Комітету економістів України Андрій Новак в коментарі журналістці УНН розповів, що такі рахунки можуть стати важливим інструментом для фінансової стабільності країни, але є одне але.
Річ у тому, що накопичувальна система пенсій вводиться, як додаткова до тієї, яка вже існує. Вона її не заміняє, а доповнює. Фактично, це другий пенсійний гаманець, який зможе мати кожен українець при виході на пенсію через накопичувальну систему
Новак каже, що наявна солідарна система пенсій залишається і буде виконувати роль "базової пенсії", яку нараховує держава, а накопичувальна частина буде безпосередньо залежати від того, яку людина мала зарплату.
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"Поки до кінця не зрозуміло, як це буде нараховуватись чи за бажанням, чи обовʼязково", - додав він.
Експерт пояснив, що найкраща пенсійна система має 3 рівні: солідарна (яка працює в Україні), накопичувальна обовʼязкова та добровільна накопичувальна.
У обовʼязково накопичувальній встановлюється певний відсоток від зарплати, який роботодавець при кожній виплаті відраховує на пенсійний рахунок працівника. У свою ж чергу, людина зможе зняти ці кошти лише при виході на пенсію.
Весь цей час, коли людина працює, як на звичайному депозиті банк нараховує відсотки по пенсійних вкладах і вже, коли працівник виходить на пенсію він отримує значну суму. Умовно за 30 років трудової діяльності банк нараховує доволі хороші відсотки
За словами економіста, прогноз Мінсоцу, що пенсійна реформа збільшить пенсію на 15-20% цілком реальна, якщо це буде обовʼязково накопичувальна система.
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Залишаються деталі: якою буде накопичувальна система, який відсоток від зарплати будуть відраховувати чи буде якась градація, чи відсоток буде однаковим для усіх
Експерт каже, що загалом Україні потрібні не лише державні пенсійні фонди, а й приватні, через питання довіри українців до вкладень чи заощаджень у фінансових установах:
"Через те, що ми пройшли етап "банкопаду", коли головою Нацбанку була Валерія Гонтарєва і закрилось понад 100 банків, довіра українців до фінансових установ була підірвана.На мою думку, пенсійні рахунки найбільш доцільно відкривати у державних банках. Тут питання більше політичне", - сказав Новак.
На питання журналістки наскільки в нас міцна гривня, щоб накопичувати в довгостроковій перспективі Новак відповів:
"Наявність накопичувальних пенсійних рахунків формує великий інвестиційний фонд для фінансової системи, адже це довготривалі рахунки. Також це не лише інвестиційні кошти, а й елемент підтримки стабільності курсу національної грошової одиниці".
Нагадаємо
Міністерство соцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. Наразі розробляється законодавча база та ІТ-система для державного накопичувального фонду.