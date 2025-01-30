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Чи стане накопичувальна пенсія реальністю в Україні - експерт відповів

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В Україні планують запровадити додаткову накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. За прогнозами Мінсоцу, це може збільшити пенсійні виплати на 15-20% при обов'язковому накопиченні.

В Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему, яка стане додатковим джерелом виплат поряд із чинною солідарною моделлю. Голова Комітету економістів України Андрій Новак в коментарі журналістці УНН розповів, що такі рахунки можуть стати важливим інструментом для фінансової стабільності країни, але є одне але.

Річ у тому, що накопичувальна система пенсій вводиться, як додаткова до тієї, яка вже існує. Вона її не заміняє, а доповнює. Фактично, це другий пенсійний гаманець, який зможе мати кожен українець при виході на пенсію через накопичувальну систему

- розповідає експерт.

Новак каже, що наявна солідарна система пенсій залишається і буде виконувати роль "базової пенсії", яку нараховує держава, а накопичувальна частина буде безпосередньо залежати від того, яку людина мала зарплату.

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"Поки до кінця не зрозуміло, як це буде нараховуватись чи за бажанням, чи обовʼязково", - додав він.

Експерт пояснив, що найкраща пенсійна система має 3 рівні: солідарна (яка працює в Україні), накопичувальна обовʼязкова та добровільна накопичувальна. 

У обовʼязково накопичувальній встановлюється певний відсоток від зарплати, який роботодавець при кожній виплаті відраховує на пенсійний рахунок працівника. У свою ж чергу, людина зможе зняти ці кошти лише при виході на пенсію.

Весь цей час, коли людина працює, як на звичайному депозиті банк нараховує відсотки по пенсійних вкладах і вже, коли працівник виходить на пенсію він отримує значну суму. Умовно за 30 років трудової діяльності банк нараховує доволі хороші відсотки

- розповів Новак.

За словами економіста, прогноз Мінсоцу, що пенсійна реформа збільшить пенсію на 15-20% цілком реальна, якщо це буде обовʼязково накопичувальна система. 

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Залишаються деталі: якою буде накопичувальна система, який відсоток від зарплати будуть відраховувати чи буде якась градація, чи відсоток буде однаковим для усіх

- сказав він.

Експерт каже, що загалом Україні потрібні не лише державні пенсійні фонди, а й приватні, через питання довіри українців до вкладень чи заощаджень у фінансових установах:

"Через те, що ми пройшли етап "банкопаду", коли головою Нацбанку була  Валерія Гонтарєва і закрилось понад 100 банків, довіра українців до фінансових установ була підірвана.На мою думку, пенсійні рахунки найбільш доцільно відкривати у державних банках. Тут питання більше політичне", - сказав Новак.

На питання журналістки наскільки в нас міцна гривня, щоб накопичувати в довгостроковій перспективі Новак відповів:

"Наявність накопичувальних пенсійних рахунків формує великий інвестиційний фонд для фінансової системи, адже це довготривалі рахунки. Також це не лише інвестиційні кошти, а й елемент підтримки стабільності курсу національної грошової одиниці".

Нагадаємо 

 Міністерство соцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. Наразі розробляється законодавча база та ІТ-система для державного накопичувального фонду.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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